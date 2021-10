Epic Games Store : les Succès arrivent dans quelques jours !

L'Epic Games Store est bien là pour concurrencer Steam et GOG.com, mais la plateforme d'Epic Games a encore des choses à prouver, et des fonctionnalités à rajouter. De nombreuses mises à jour ont été publiées pour améliorer l'expérience, et dans quelques jours, les Succès vont faire leur apparition.

Vous connaissez déjà les Succès, ou Trophées sur les consoles PlayStation, des récompenses virtuelles débloquées en terminant un jeu ou en accomplissant certains objectifs, eh bien, ils vont donc arriver sur l'Epic Games Store la semaine prochaine, dans une poignée de jeux d'abord. Epic Games mentionne Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4 ou encore Defense Grid. Alan Wake Remastered sera lui aussi de la partie. Les développeurs de la plateforme entrent dans les détails :

Comment fonctionnent l'XP et les Succès Epic ?

Les Succès Epic sont divisés en quatre niveaux basés sur l'XP, en sachant que le Succès Platine est attribué après avoir gagné 1 000 XP dans un jeu. Voici les niveaux de Succès Epic et la quantité d'XP supplémentaire que vous obtenez pour le Succès :

Bronze = 5-45 XP ;



Argent = 50-95 XP ;



Or = 100-200 XP ;



Platine = 250 XP.

Les jeux dotés de Succès Epic disposent d'une nouvelle page dédiée à partir de laquelle vous pouvez partager et suivre votre progression. Cette page présente tous les Succès Epic disponibles pour le jeu, votre progression et les Succès Epic que vous êtes sur le point de déverrouiller. Les Succès Epic et la progression de vos succès par jeu sont désormais affichés dans votre bibliothèque. Vous pouvez également voir tous les Succès Epic disponibles sur les pages d'informations des jeux dans la boutique.

Restez à l'affût des mises à jour tant attendues, car nous proposerons de nouvelles fonctions sociales et des récompenses pour les joueurs plus tard dans l'année.

Mais Epic avait déjà des Succès, non ?

Oui ! Nous avons sorti un système de mise en place de Succès pour développeurs il y a un an ; on peut les appeler des « succès développeurs ». Ces Succès-là appartiennent entièrement aux développeurs. Ce nouveau système de Succès Epic ajoute des bonus supplémentaires pour les joueurs et se conforme mieux aux systèmes de succès sur d'autres plateformes. Il est prévu que ce système s'étende à tous les développeurs de l'Epic Games Store au cours des prochains mois.

C'est la fin des succès développeurs ?

Non. Les succès développeurs continueront à exister et fonctionner dans les jeux si les développeurs les ont déjà intégrés et ne veulent pas s'engager dans le nouveau système.

Et que deviendront les succès développeurs que j'ai obtenus par le passé ?

Si vous avez débloqué des succès développeurs, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu. Si un jeu qui utilisait des succès développeurs intègre le nouveau système de Succès Epic, votre progrès sera transféré et vous gagnerez automatiquement les XP correspondants.