EVGA arrête de faire des cartes graphiques, la faute à NVIDIA

Si vous jouez sur ordinateurs, vous connaissez sans doute EVGA, un constructeur de hardware notamment connu pour ses cartes graphiques basées sur des modèles NVIDIA. Mais voilà qu'il annonce arrêter complètement la production de GPU, la faute justement à NVIDIA, avec qui il a une relation compliquée.

C'est dans une vidéo publiée par Gamers Nexus que le CEO Andrew Han revient sur cette rupture pour le moins inattendue, pour le public, NVIDIA ayant été informé de ce choix depuis plusieurs mois. Le patron d'EVGA explique que la rupture avec NVIDIA a été facile, la marge faite avec les cartes graphiques est infime, même si ses revenus viennent principalement de la vente de GPU. EVGA se fait par exemple 300 % de profits en plus sur ses alimentations PC, très réputées, et ne prévoit aucun licenciement malgré cette annonce.

Jon Peddie Research va encore plus loin et affirme qu'EVGA n'était pas consulté par NVIDIA pour les annonces de nouveaux produits et évènements, ni même sur les changements de prix des cartes graphiques sur le marché. NVIDIA propose également ses propres GPU en Founders Edition, lui coupant l'herbe sous le pied. Alors que la prochaine génération de cartes graphiques par NVIDIA se fait attendre, EVGA indique qu'il n'y participera pas, mais rassure les clients : il va continuer à vendre les modèles déjà existants et à assurer le service après-vente. De son côté, NVIDIA a partagé un court communiqué, une simple formule de politesse :

Nous avons eu un excellent partenariat avec EVGA au fil des ans et nous continuerons à les soutenir sur notre génération actuelle de produits. Nous souhaitons à Andrew (Han) et à nos amis d'EVGA tout le meilleur.

Les autres fabricants de cartes graphiques doivent se frotter les mains, cela fait un concurrent de moins sur le marché. Vous pouvez retrouver des GPU sur Amazon.