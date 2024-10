F1 24 : Codemasters se met à dos les joueurs avec cette déclaration

Comme chaque année, nous avons droit à un jeu de course sous licence officielle Formula One par Electronic Arts et Codemasters. F1 24 a été lancé à la fin du mois de mai dernier sur PC, PlayStation et Xbox, plusieurs mises à jour ont été publiées, que ce soit pour corriger des bugs ou rajouter du contenu. Mais certains problèmes persistent ou ont été rajoutés via des patchs... Sauf que Codemasters vient de faire une déclaration qui déçoit tous les fans.

Sur le site officiel du jeu, les joueurs peuvent signaler des bugs aux développeurs, certains tiennent alors la communauté au courant des avancées des mises à jour. Parmi ces problèmes, nous avions par exemple l'utilisation du calendrier 2023 pour la Formule 2 introduite le mois dernier, un souci depuis corrigé. Mais, au même moment, la Saison 3 était lancée avec un autre changement : le nouveau bruit du moteur Ferrari, soi-disant plus proche de la réalité, a totalement déplu aux joueurs, mais cette modification était volontaire et Codemasters ne reviendra pas dessus.

Ça, c'est un débat pour les puristes seulement, mais un autre souci bien plus gênant a été remonté aux développeurs : des bosses invisibles dans certains virages font bondir la monoplace, ou l'arrêtent d'un coup. Cela concerne les tracés d'Espagne, de Barhain, de Miami, de Silverstone et de Chine, de nombreux clips de joueurs perdant leur course ou ratant leur qualification sont visibles sur la Toile, le souci est connu chez Codemasters, mais le studio a commenté sur son site officiel :

Les améliorations dans ces domaines ne seront pas apportées pour F1 24. Ces problèmes seront étudiés pour nos futurs titres.

Si vous voulez avoir un circuit sans bosses invisibles, il faudra donc acheter F1 25 l'année prochaine, le bug sera (peut-être) corrigé. Voilà voilà... Évidemment, les fans sont montés au créneau, rappelant que F1 24 a encore des bugs présents depuis plusieurs années dans la franchise, Codemasters se met à dos une grosse partie de la communauté, qui a de moins en moins confiance envers le développeur. De manière plus générale, les joueurs craignent que le studio arrête les patchs correctifs pour uniquement se focaliser sur les mises à jour de contenu et le développement du prochain opus, même si Codemasters et EA Games n'ont rien confirmé pour le moment.

