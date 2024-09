F1 24 : la mise à jour attendue par tous les joueurs enfin datée

Chaque année avec les jeux de course sous licence officielle Formula One, c'est la même chose. Les joueurs ont accès dès le lancement aux voitures, courses et pilotes de la saison de F1 en cours, mais aux monoplaces de l'année dernière pour la saison de F2, pourtant très appréciée par les fans. Après des mois d'attente, F1 24 va enfin être mis à jour.

Electronic Arts et Codemasters annoncent que la Saison 3 de F1 24 sera lancée la semaine prochaine et introduira enfin les voitures et pilotes de Formule 2 de la saison 2024. Le championnat est évidemment important en F2, plusieurs pilotes sont sélectionnés pour évoluer en F1 par la suite, à l'instar d'Oliver Bearman chez Haas, Jack Doohan chez Alpine et Andrea Kimi Antonelli chez Mercedes l'année prochaine. Franco Colapinto a quant à lui remplacé Logan Sargeant pour la fin de cette saison chez Williams, tout ce beau monde vient de la F2 et sera donc présent dans F1 24 avec des voitures à jour.

En plus de cela, la mise à jour rajoutera des évènements spéciaux inspirés des carrières de Bearman et Doohan, le retour du mode Élimination exclusif à la F2 et surtout une commémoration d'Ayrton Senna, légende de la Formule Un disparue il y a 30 ans. Remporter le scénario de course d'Oliver Bearman permettra de gagner son casque du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024, réussir une partie d'Élimination débloquera l'ensemble d'équipement Neon Drive et c'est un Défi Pro qui rendra hommage à Magic Senna.

La Saison 3 de F1 24 sera lancée le 18 septembre prochain, vous pouvez retrouver le jeu de course à 58,98 € sur Amazon.

