Fall Guys : des versions Switch et Xbox One envisagées

Fall Guys: Ultimate Knockout fait un carton depuis le début du mois. Avec de gros chiffres sur Twitch, deux millions de copies vendues sur Steam et plus de huit millions de joueurs sur PlayStation 4 (où le jeu est gratuit pour abonnés PS+, à 59,99 € par an), le Battle Royale façon party-game de Mediatonic rencontre déjà un énorme succès.

Sauf que pour l'instant, Fall Guys n'est jouable que sur PC et PS4, ce qui n'est pas forcément idéal pour maximiser les ventes. Pas fou, Mediatonic demande donc cette semaine aux joueurs s'ils aimeraient voir arriver Fall Guys sur Nintendo Switch, Xbox One et d'autres plateformes (mobiles ? cloud gaming ?) à l'avenir. Une question sans doute rhétorique, mais vous êtes invités à spammer votre souhait sur le Discord et le Twitter du studio.

Il n'y a donc rien d'officiel pour le moment, mais Mediatonic aurait tord de se priver de porter Fall Guys: Ultimate Knockout sur d'autres plateformes, bien qu'un mode multijoueur local serait quand même davantage une priorité pour un titre qui se veut être un party-game.