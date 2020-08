Fall Guys : déjà 2 000 000 de ventes et d'autres chiffres impressionnants pour la première semaine

Si vous suivez l'actualité des jeux vidéo sur notre site ou les réseaux sociaux, ou que vous aimez regarder du contenu gaming sur Twitch ou YouTube, vous n'avez pas pu échapper au phénomène Fall Guys: Ultimate Knockout. Ce party-game au concept inspiré des Battle Royale nous invite à enchaîner les parties compétitives et coopératives pour être le meilleur d'une série d'épreuves éliminatoires et remporter la fameuse couronne.

L'univers coloré, le gameplay accessible et la physique ragdoll du titre de Mediatonic ont séduit en nombre, causant des problèmes de serveurs lors des premières heures suivant la sortie. Il faut dire que le jeu étant offert sur le PlayStation Plus de la PS4 dès son lancement, cela n'a pas aidé. Mais le succès n'est pas venu que de là : les développeurs l'annoncent aujourd'hui, ce sont 2 000 000 de copies qui ont déjà été écoulées sur Steam, où le titre est bien payant.

« L'accueil réservé à Fall Guys depuis sa sortie a été extraordinaire et nous a rendus extrêmement humbles. Nous sommes très reconnaissants envers l'ensemble de nos joueurs pour leur soutien et nous avons de grands projets pour le jeu à l'avenir » rayonne le Co-Founder et Chief Games Officer de Mediatonic, Paul Croft. « Nous sommes enthousiasmés par les retours et n'arrivons toujours pas à réaliser l'amour que nos petits bonbons gélatineux ont déjà reçu jusqu'à présent. »