Fantasy Life Online : tout juste annoncé en Occident, Level-5 date la fermeture des serveurs au Japon !

L'histoire du jour est assez cocasse et concerne Level-5, studio japonais bien connu des amateurs de jeux de rôle et qui est actuellement à l'affiche avec Megaton Musashi, dont le jeu vidéo vient de paraître dans l'Archipel alors que l'anime a déjà lui quelques épisodes à son actif. Mais c'est un projet bien plus ancien qui refait parler de lui cette fois, Fantasy Life Online. Un temps amené à être appelé Fantasy Life 2 lors de sa révélation en 2015 avant d'être renommé l'année suivante, ce titre à destination des mobiles sous iOS et Android avait mis du temps à se concrétiser (comme bien trop souvent avec le studio), ce n'est qu'en juillet 2018 que les serveurs ont ouvert pour tous au Japon. Et s'il refait parler de lui ce lundi, c'est justement parce que la fermeture de ces derniers est proche...

Level-5 a donc annoncé sur le site officiel du jeu que le clap de fin pour Fantasy Life Online est prévu pour le 15 décembre à 14h00, heure japonaise, avec au passage le message suivant (traduit par Gematsu) justifiant cet arrêt des services :

Depuis le lancement, nous nous sommes efforcés d'atteindre notre objectif d'exploiter un jeu que les joueurs peuvent apprécier, mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'il sera difficile de fournir un service satisfaisant à l'avenir, et avons donc décidé de mettre fin au service.

Mais là où cette affaire ne nous concerne finalement que peu en Occident, elle reste tout de même bien étonnante puisque Boltrend Games annonçait le 22 octobre dernier avoir des plans pour un lancement international en anglais, avec une bêta fermée qui a eu lieu depuis dans plusieurs pays. Pour le coup, l'arrêt du support de la version japonaise n'est pas vraiment encourageant d'un point de vue du contenu, mais rien ne dit pour le moment qu'il impactera cette localisation très tardive.

