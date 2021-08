Far Cry 3: Blood Dragon, la Classic Edition aussi en standalone ?

En 2018, Ubisoft lançait Far Cry 3 Classic Edition, version modernisée pour PS4 et Xbox One de son FPS culte avec Vaas. Il refera de même avec le spin-off Far Cry 3: Blood Dragon, qui sera inclus dans le Season Pass de Far Cry 6. Mais il semblerait bien que tous les joueurs puissent acheter ce titre.

L'ESRB, qui attribue une classification aux jeux vidéo en Amérique du Nord, vient en effet de lister Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition dans sa base de données, lui attribuant un Mature 17+ à cause de contenu sanglant, de nudité, de vulgarité et de violence. Bref, le jeu comme nous le connaissons déjà ! Mais l'ESRB ne s'attarde normalement pas sur du contenu inclus dans un jeu principal, en l'occurrence Far Cry 6, laissant donc penser que Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition aurait droit à son édition standalone, soit au lancement, soit plus tard.

De son côté, Ubisoft n'a pour l'instant rien confirmé. La date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 7 octobre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Google Stadia, vous pouvez précommander le jeu à 69,41 € sur Amazon.