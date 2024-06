Fatal Fury: City of the Wolves précise ses plateformes et officialise deux combattants diamétralement opposés

Lors du Summer Game Fest Live 2024, les amateurs de versus fighting ont pu découvrir les combattants de l'Année 2 de Street Fighter 6, dont deux collaborations en provenance de la licence Fatal Fury. Les fans des jeux de SNK ont doublement été gâtés puisque peu après a été diffusée une bande-annonce pour Fatal Fury: City of the Wolves, jouant sur l'aspect nostalgique et introduisant deux personnages supplémentaires à son roster : B. Jenet et Vox Reaper. Mais il n'y a pas eu que cet aperçu assez expéditif.

SNK a également partagé sur sa chaîne deux vidéos séparées pour ses combattants, une bonne manière de montrer plus longuement leur gameplay. Vous trouverez également ci-dessous leurs descriptions. Le communiqué de presse précise également que deux schémas de contrôle distincts seront disponibles afin de satisfaire aussi bien les joueurs expérimentés que les néophytes.

B. JENET (Mikako Komatsu en japonais, Amber Lee Connors en anglais) Capitaine d'un équipage de pirates vertueux connu sous le nom de « Lilien Knights », B. Jenet a pris une décision inhabituelle après les événements du tournoi précédent : rester à South Town, même si ce n'est que pour y rester un court laps de temps. Incapable d'exprimer ses pensées par des mots, la combattante voit dans le tournoi de KOF l'occasion d'en découdre avec Kain et Grant et d'évacuer toute la colère qu'elle a emmagasinée contre les deux hommes par le passé.

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

VOX REAPER (Toshiyuki Toyonaga en japonais, Erik Ransom en anglais) Faites entrer le démon Vox Reaper, assassin de rue chargé de traquer et d'éliminer Kain R. Heinlein, dont la tentative finit par être déjouée. Mais il lui en faut bien plus pour finir mal en point, et c'est ainsi que Grant, le garde du corps de Kain, prend conscience du talent et du potentiel du jeune homme, et décide de le prendre sous son aile pour la suite des événements. Déterminé à accomplir les souhaits de son maître mourant, et fort des expériences que lui offre cette nouvelle vie, Vox arpente désormais le sanglant champ de bataille de South Town à la recherche de son prochain combat.

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

Pour rappel, nous savions déjà que Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoc, Preecha (inédite), ainsi que Marco Rodrigues seraient jouables.

Enfin, Fatal Fury: City of the Wolves a été confirmé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store) pour début 2025, la seule surprise étant que l'ancienne console de Sony soit concernée, ce qui reste logique compte tenu du parc installé.