Fate/stay night REMASTERED : retour aux sources pour la Guerre du Saint Graal, mais avec de la censure

Ce mardi, TYPE-MOON organisait un livestream pour le 20e anniversaire de la licence Fate, ayant pris sa source dans l'univers de Tsukihime, un visual novel qui va d'ailleurs avoir droit cet été à un remake baptisé Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon. C'est donc avec joie, mais aussi certaines réserves, que les fans ont accueilli l'annonce de Fate/stay night REMASTERED. Oui, le jeu par lequel tout a commencé va lui aussi faire son retour en 2024 !

Ce visual novel paru à l'origine sur PC en 2004, avant de revenir en 2007 sur PS2 dans une version censurée et incluant les voix de l'anime sous-titrée Realta Nua, va ressortir cette année à travers le monde sur Switch et Steam, avec des textes en anglais, japonais et chinois simplifié. Ce remaster se basera sur la version PSVita de Fate/stay night [Realta Nua], ce qui a de quoi agacer certains fans. De plus, aucune version PlayStation à l'horizon alors même que l'éditeur Aniplex est une filiale de Sony Music Entertainment Japan. Le choix est donc assez étonnant.

La licence est devenue assez tortueuse depuis, avec l'année dernière la sortie d'une adaptation animée de Fate/strange Fake baptisée Whispers of Dawn par A-1 Pictures avec Hiroyuki Sawano à la bande-son et du jeu Fate/Samurai Remnant. Vous pouvez retrouver ce dernier sur Amazon à partir de 54,99 € et chez Gamesplanet sur PC dès 62,99 €.