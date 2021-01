Final Fantasy VII : Ever Crisis, The First Soldier et le logo de la Shinra, Square Enix dépose plusieurs marques

Final Fantasy VII Remake aura marqué de nombreux joueurs sur PlayStation 4 l'année dernière, mais après toute cette attente, les fans doivent désormais patienter pour avoir la suite de l'aventure de Cloud Strife. De son côté, Square Enix s'affaire au développement et dépose quelques marques intrigantes.

Comme le rapporte Gematsu, Square Enix a en effet déposé au Japon, le 17 décembre dernier, les marques Ever Crisis et The First Soldier, puis le logo de la Shinra Electric Power Company cinq jours plus tard. Une information devenue publique aujourd'hui, qui a de quoi titiller la curiosité des fans. Passons sur le logo de la Shinra, que tout le monde connaît, pour nous attarder sur Ever Crisis qui fait bien sûr écho au jeu PSP Crisis Core: Final Fantasy VII et au titre pour mobiles Before Crisis: Final Fantasy VII, deux préquelles au jeu culte avec Cloud. The First Soldier pourrait quant à lui se rapporter à Sephiroth, SOLDAT de première classe de cette force d'élite de la Shinra.

Square Enix prépare-t-il d'autres jeux pour faire patienter les fans avant la seconde partie de Final Fantasy VII Remake ? Où est-ce simplement des noms sur lesquels le studio veut capitaliser en vue de produits dérivés ? Mystère... En attendant, FF7 Remake est à 29,99 € sur Amazon.