Final Fantasy VII Rebirth : les tests sont là, les notes de la presse française

Final Fantasy VII Rebirth arrive dans quelques heures dans les rayons du monde entier. En attendant, cette exclusivité PS5 s’est faite décortiquer dans tous les sens par la presse anglophone, mais pas que. En effet, nos confrères français livrent leurs impressions diverges d’une rédaction à une autre.

Pour JeuxVideo.com, « Final Fantasy VII Rebirth a déjà toutes les qualités pour être considéré comme le jeu ultime de la saga », pour Gameblog, « c’est un jeu gargantuesque et démesuré, en plus d’être d’une extrême générosité », pour Millenium, « Final Fantasy VII Rebirth parvient à taper dans le mille là où on l'attendait », et pour Gamekult, « qu'il s'agisse du rythme de son scénario (XXL) ou de son contenu annexe, cette suite fait honneur aux qualités intemporelles de Final Fantasy 7 ».

En plus de tout cela, nous vous invitons à lire nos impressions disponibles à la fin de cet article. La date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth est fixée au 29 février 2024.

Vous pouvez acheter Final Fantasy VII Rebirth sur :