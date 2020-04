Final Fantasy VII Remake : des images des derniers personnages révélés

Square Enix n'aura pas joué la carte du mystère pour la promotion de Final Fantasy VII Remake, allant même jusqu'à teaser des surprises du scénario dans la bande-annonce finale. Il boucle désormais la présentation des personnages clés avec des images des derniers membres du casting.

Nous retrouvons ainsi Rufus Shinra, le vice-président et fils du directeur de la Shinra Electric Power Company, qui avait quitté Midgar pendant un temps pour les affaires. Protégé par son chien de formation militaire Darkstar, il dégage un tempérament fier et rebelle. Palmer, directeur de la Département de Développement Spatial, est lui l'un des plus anciens membres de l'entreprise, mais n'a pas pour autant beaucoup d'influence sur celle-ci. Ce n'est pas le cas de Scarlet, directrice du Département du Développement de l'Armement, une femme fatale aussi belle que dangereuse. Dans cette société menée par la réussite à la performance, le seul à se soucier du peuple, c'est Reeve Tuest, directeur du Département du Développement Urbain, peut-être le seul avec encore un peu d'humanité en lui.

Plus intéressant, la jeune fille brune aperçue dans la dernière vidéo est une certaine Kyrie Canaan. Elle n'apparaissait pas dans le jeu original, mais seulement dans le roman Final Fantasy VII Gaiden: Turks ~The Kids Are Alright~ : cette habitante du Secteur 5 habituée des arnaques aura un rôle plus important ici. Square Enix termine en dévoilant les Médailles Mog, des artefacts à collecter dans des boîtes à trésor ou coffres de la Shinra Company, et à échanger contre un adepte des pièces du genre contre une récompense rare... Il faudra jouer à Final Fantasy VII Remake, de sortie ce 10 avril sur PS4, pour en connaître l'utilité.

