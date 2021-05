Final Fantasy XIV : les différentes éditions et bonus d'Endwalker détaillés, dont un superbe collector physique

Si vous n'avez pas suivi l'actualité, c'est ce week-end qu'a lieu le Fan Festival Around the World de Final Fantasy XIV, avec une conférence d'ouverture de deux heures pour nous présenter plus en détail l'extension 6.0 Endwalker, qui a pour l'occasion été datée. Square Enix proposera évidemment plusieurs éditions qui ont donc été détaillées sur scène par Naoki Yoshida et Michael-Christopher Koji Fox.

Cette fois, les choses sont un peu différentes, puisque l'éditeur abandonne le format physique pour l'extension, comprenez par là qu'il n'y aura aucun Blu-ray contenant les données d'Endwalker, il faut nécessairement acheter une copie numérique sur l'une des boutiques en ligne. Puisqu'il s'agit d'un MMORPG, ce n'est finalement pas si illogique, même si cela aura bien moins de charme dans la ludothèque... L'une des raisons invoquées est que finalement peu de joueurs ont opté pour le physique avec Shadowbringers, de plus, cela posait problème avec l'accès anticipé.

Pour autant, un collector bien palpable sera tout de même disponible à l'achat avec en point d'orgue une figurine du Paladin, ne contenant donc pas de code de jeu, avec un prix adapté pour le coup (140 €) même si le total reste assez cher dans la continuité des précédentes éditions du genre. Les joueurs sur PS5, PS4 et PC (Steam) pourront ensuite se procurer une copie numérique standard ou collector (avec du contenu numérique exclusif). Vous l'aurez compris, cette Collector's Box n'est pas vendue avec de bonus in-game et ne donne pas accès aux bonus de précommande, uniquement éligibles pour l'achat de l'extension et qui sont livrés dès l'achat.

Voici le détail des éditions :

Final Fantasy XIV: Endwalker Collector's Edition (189,99 €) Une copie numérique d'Endwalker pour PC (Windows) ou Mac.

Une Collector's Box physique. Final Fantasy XIV: Endwalker Collector's Box (140 €) Endwalker Special Art Box - Une boîte unique à l'intérieur blanc qui contient une illustration de Hydaelyn et Zodiark par l'artiste Yoshitaka Amano.

- Une boîte unique à l'intérieur blanc qui contient une illustration de Hydaelyn et Zodiark par l'artiste Yoshitaka Amano. Superbe figurine de Paladin - Une figurine de grande qualité qui présente le Guerrier de la Lumière en armure de Paladin, exécutant Passe d'armes pour protéger ses alliés. Socle compris, la figurine mesure approximativement W 15,5 cm x D 21,5 cm x H 18,5 cm.

- Une figurine de grande qualité qui présente le Guerrier de la Lumière en armure de Paladin, exécutant Passe d'armes pour protéger ses alliés. Socle compris, la figurine mesure approximativement W 15,5 cm x D 21,5 cm x H 18,5 cm. Collection d'art et cadre - Une collection de dix imprimés d'art taille B5 (approximativement 18,2 cm x 25,7 cm) qui dépeignent des éléments visuels importants de l'histoire de Final Fantasy XIV, depuis la version 1.0 jusqu'à Endwalker. Ce lot contient un cadre pour votre image préférée.

- Une collection de dix imprimés d'art taille B5 (approximativement 18,2 cm x 25,7 cm) qui dépeignent des éléments visuels importants de l'histoire de Final Fantasy XIV, depuis la version 1.0 jusqu'à Endwalker. Ce lot contient un cadre pour votre image préférée. Broche Azem - Une broche qui représente le cristal d'Azem. Conçue pour tenir dans la paume de la main, elle mesure environ 2.5 cm x 3.0 cm.

- Une broche qui représente le cristal d'Azem. Conçue pour tenir dans la paume de la main, elle mesure environ 2.5 cm x 3.0 cm. Peluche Loporrite - une version en peluche miniature d'un Loporrite. Elle mesure environ 16.5 cm. Final Fantasy XIV: Endwalker Digital Collector's Edition (49,99 € sur PC Windows, Steam et Mac / 59,99 sur PS4 et PS5) Un code de jeu pour Endwalker.

Les objets de jeu bonus suivant :

Monture Arion - Une nouvelle monture conçue pour accompagner le Paladin, le job emblématique d'Endwalker ;



Mascotte Porom ;



Arme Faux de mort : arme de Faucheur - La faux de mort de Final Fantasy XI fait ses débuts dans Final Fantasy XIV comme arme exclusive du Faucheur. Final Fantasy XIV: Endwalker Digital Standard Edition (34,99 € sur PC Windows, Steam et Mac / 44,99 € sur PS4 et PS5) Un code de jeu pour Endwalker. Bonus de précommande Une mascotte Palom.

L'accessoire Boucle d'oreille Menphina - Une magnifique boucle d'oreille dont la forme rappelle la lune. Cette boucle d'oreille bien utile apporte des bonus en fonction de la classe ou du job du joueur, ainsi que de son niveau, et donne un bonus de 30% d'expérience jusqu'au niveau 80 si on l'équipe.

L'accès anticipé à Endwalker le 19 novembre à 9h00.

Si vous êtes intéressés, il ne va pas falloir traîner, car les précommandes du collector seront lancées en Europe ce samedi 15 mai à 13h00 : ICI.

La date de sortie de Final Fantasy XIV: Endwalker est pour rappel fixée au 23 novembre 2021 sur PS5, PS4, PC et Mac. Vous pouvez toujours vous procurer la Complete Collection sur l'ancienne génération de console de Sony à 24,90 € sur Amazon.

Lire aussi : Final Fantasy XIV : sublime trailer, date de sortie, job de Faucheur et Viéra mâle, le plein de détails pour l'extension Endwalker !