Final Fantasy XIV : un Fan Festival numérique Around the World annoncé et daté

Habituellement, chaque nouvelle extension de Final Fantasy XIV est précédée d'une série de Fan Festival prenant place en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Malheureusement, celle qui devait nous dévoiler la 6.0 a été annulée en raison du COVID-19. En lieu et place de ce type d'évènement, nous avons eu droit à une simple diffusion sur la Toile, ce qui ne change rien pour la grande majorité des joueurs après tout. Pour autant, Square Enix va tout de même tenir un Fan Festival numérique Around the World, qui servira notamment à dévoiler de nouveaux détails sur Endwalker.

Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre week-end du 15 et 16 mai 2021, dates de ce futur évènement qui sera entièrement gratuit, même pour les concerts qui ne sont pas visibles habituellement pour des raisons évidentes. Tout ce qui se passera sur scène sera donc visible depuis le confort de votre foyer et des activités en ligne seront organisées pour nous occuper tout au long de ces deux jours. Un évènement physique aura bel et bien lieu au Japon, du moins si rien ne l'empêche d'ici là, avec des billets vendus uniquement dans l'Archipel. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien d'exclusif pour ces chanceux, puisqu'aucune rencontre avec l'équipe de développement n'est prévue et toutes les informations seront partagées sur la Toile.

Du merchandising est d'ores et déjà disponible en précommande sur la boutique en ligne et un site officiel dédié à l'évènement a ouvert ses portes. Vous pourrez également acheter des objets in-game, à savoir la monture Baleine Lunaire disposant de 8 places et les mascottes Edge, Rosa et Rydia de Final Fantasy IV, parfaitement dans le thème lunaire d'Endwalker.

