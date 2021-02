Final Fantasy XIV : suivez l'évènement spécial et la 62e Lettre du Producteur Live à 2h30 et 7h00 ce samedi

D'ici quelques heures, les fans de Final Fantasy XIV auront tous leurs yeux rivés sur leur écran, du moins s'ils ne dorment pas. En effet, comme nous l'avions appris lors de la 61e Lettre du Producteur Live, c'est ce samedi 6 février 2021 que Square Enix va diffuser un évènement spécial concernant le MMORPG, qui ne sera en revanche pas suivi du fameux live de 14h initialement prévu, la faute à vous savez quoi. Vous pourrez donc suivre les annonces depuis YouTube à partir de 2h30, avec l'audio en anglais et japonais, et vous retrouverez notre récapitulatif à votre réveil le cas échéant.

À quoi s'attendre ? Évidemment, l'extension 6.0 qui succédera à Shadowbringers est dans toutes les têtes, l'éditeur assurant que nous passerons « un moment inoubliable », même si ça ne vaudra jamais l'ambiance d'un Fan Festival. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'une version spécifique à la PS5 soit également dévoilée, le jeu étant dans tous les cas déjà jouable dessus à partir d'une copie PS4.

Quant au nom de ce futur contenu, les rumeurs vont bon train en raison de différents noms de marques déposés par Square Enix ces derniers mois à travers le monde. Pour autant, Naoki Yoshida a déjà réfuté l'intitulé Forspoken, et A Hero's Bonds irait bien mieux pour un patch, toutes les extensions jusqu'à présent étant composées d'un seul terme à l'international. Tout récemment débusqué, mais en ligne depuis novembre, The Isle Dragon Roars ne semble pas être non plus un bon candidat, même s'il sonne bien pour un DLC et non un titre de jeu, mais tout est possible à ce stade.

Mais ce n'est pas tout, car dès 7h00, c'est la 62e Lettre du Producteur Live qui nous attend, à voir également depuis cet article via la vidéo ci-dessous. Au programme, la première partie des nouveautés de la mise à jour 5.5, qui succédera à Futures Rewritten, et un entretien avec Shôichi Matsuzawa durant la deuxième moitié de la diffusion, qui n'est autre que le principal chef de projet du MMORPG. Là encore, attendez-vous à un récapitulatif des annonces sur le site.

La nuit prochaine promet donc d'être agitée et riche en révélations si vous aimez FFXIV. Et si vous n'avez pas encore rejoint les Guerriers de la Lumière (ou des Ténèbres), l'Édition complète est actuellement en promotion à 27,49 € sur le PlayStation Store jusqu'au 18 février, des cartes PSN pouvant être achetées sur Amazon si besoin.