Final Fantasy XIV : les Yo-kai de retour en Éorzéa et au-delà, un petit guide de l'évènement pour s'y retrouver

En plus de son vaste contenu, encore récemment étendu par le patch 5.3 Reflections in Crystal, Final Fantasy XIV a droit à de petits évènements temporaires pour varier les plaisirs. Vous pouvez ainsi pendant quelques heures encore profiter des Feux de la Mort, se bouclant très rapidement. Et depuis quelques jours déjà, ce sont comme prévu les esprits farceurs de Level-5 qui ont fait leur retour avec Yo-kai Watch : Adoptez-en un, adoptez-les tous !, qui durera jusqu'à la sortie du patch 5.4, autant dire que vous pouvez aisément diluer votre temps de farming au fil des semaines pour obtenir tout son contenu.

Comme nous vous le rapportions à l'occasion de la 59e Lettre du Producteur Live, cet évènement ayant déjà eu lieu par le passé a été agrémenté de nouveautés permettant aux jobs sortis depuis d'avoir également droit à leurs armes uniques. La page dédiée du site officiel détaille une partie de ce qu'il faut savoir, à commencer par le fait que pour démarrer la chasse aux Yo-kai, il faut avant tout vous rendre à Ul'dah au Faubourg de Nald et parler au PNJ « Jeune homme dépité » afin de commencer la quête Whisper sur la ville. Cette dernière nécessite d'être au moins niveau 15 et d'avoir complété la quête d'émissaire de l'Épopée correspondant à votre Cité-État de départ. Ensuite, il faudra vous rendre au Gold Saucer, et donc en avoir débloqué l'accès, pour parler au Patron errant (Nohi pour les intimes), qui va vous demander d'aller retrouver Whisper. C'est seulement une fois cela fait que vous obtiendrez la fameuse Yo-kai Watch, le Médiallium et une première médaille à échanger contre une mascotte parmi les 17 suivantes :

Jibanyan ;

Komasan ;

Usapyon ;

Whisper ;

Shogunyan ;

Hovernyan ;

Komajiro ;

Noko ;

Octorgone ;

Kyubi ;

Robonyan F-Type ;

Blizzaria ;

Corniot ;

Baron Enma (nouveauté) ;

Baron Ananta (nouveauté) ;

Zazel (nouveauté) ;

Damona (nouveauté).

Toutes les autres coûtent ensuite 3 médailles Yo-kai, qui s'obtiennent en terminant un ALÉA avec un niveau de contribution Or ou Argent tout en étant équipé de la Yo-kai Watch dans les zones d'A Realm Reborn, Heavensward et Stormblood. Ça, c'est pour la partie facile pouvant se faire s'en y penser.

Les armes s'obtiennent de leur côté en échange de médailles légendaires (5 pour la première puis 10 pour les autres), qui sont liées à une mascotte devant être présente à nos côtés et à des lieux précis :

Grosse patte du chat vermeil (GUE) - Forêt centrale / Basse-Noscea / Thanalan central avec Jibanyan ;

- Forêt centrale / Basse-Noscea / Thanalan central avec Jibanyan ; Canne du gardien du temple (MBL) - Forêt de l'est / Noscea occidentale / Thanalan oriental avec Komasan ;

- Forêt de l'est / Noscea occidentale / Thanalan oriental avec Komasan ; Oreilles du lièvre lunaire (MOI) - Noscea extérieure / Noscea centrale / Thanalan occidental avec Usapyon ;

- Noscea extérieure / Noscea centrale / Thanalan occidental avec Usapyon ; Arc du spectre pédant (BRD) - Forêt du sud / Haute-Noscea / Thanalan méridional avec Whisper ;

- Forêt du sud / Haute-Noscea / Thanalan méridional avec Whisper ; Moustache du chat courageux / Rondache du chat légendaire (PLD) - Basse-Noscea / Thanalan central / Forêt de l'est avec Shogunyan ;

- Basse-Noscea / Thanalan central / Forêt de l'est avec Shogunyan ; Croc du chat intrépide (CHN) - Noscea occidentale / Thanalan oriental / Forêt du sud avec Hovernyan ;

- Noscea occidentale / Thanalan oriental / Forêt du sud avec Hovernyan ; Codex du gardien du temple (ERU) - Thanalan central / Forêt de l'est / Noscea occidentale avec Komajiro ;

- Thanalan central / Forêt de l'est / Noscea occidentale avec Komajiro ; Sphère céleste du serpent porte-bonheur (AST) - Thanalan méridional / Forêt du nord / Noscea extérieure avec Noko ;

- Thanalan méridional / Forêt du nord / Noscea extérieure avec Noko ; Lance du dragon foudroyant (DRG) - Noscea centrale / Thanalan occidental / Forêt centrale avec Octorgone ;

- Noscea centrale / Thanalan occidental / Forêt centrale avec Octorgone ; Griffes du renard ardent (NIN) - Thanalan occidental / Forêt centrale / Basse-Noscea avec Kyubi ;

- Thanalan occidental / Forêt centrale / Basse-Noscea avec Kyubi ; Mousqueton du chat métallique (MCH) - Haute-Noscea / Thanalan méridional / Forêt du nord avec Robonyan F-Type ;

- Haute-Noscea / Thanalan méridional / Forêt du nord avec Robonyan F-Type ; Bâton de la princesse des neiges (MNO) - Forêt du nord / Noscea extérieure / Noscea centrale avec Blizzaria ;

- Forêt du nord / Noscea extérieure / Noscea centrale avec Blizzaria ; Grimoire du chien repoussant (INV) - Thanalan oriental / Forêt du sud / Haute-Noscea avec Corniot ;

- Thanalan oriental / Forêt du sud / Haute-Noscea avec Corniot ; Pistolame du roi des Yo-kai (nouveauté) (PSB) - Toutes les zones de Stormblood avec Baron Enma ;

- Toutes les zones de Stormblood avec Baron Enma ; Rapière du seigneur des serpents (nouveauté) (MRG) - Toutes les zones d'Heavensward avec Baron Ananta ;

- Toutes les zones d'Heavensward avec Baron Ananta ; Katana du conseiller royal (nouveauté) (SAM) - Toutes les zones d'Heavensward avec Zazel ;

- Toutes les zones d'Heavensward avec Zazel ; Gladius de la princesse des ombres (nouveauté) (DNS) - Toutes les zones de Stormblood avec Damona.

Enfin, trois montures peuvent être obtenues en guise d'ultimes récompenses :

Whisper - Obtenir 13 mascottes Yo-kai ;

Whisper II - Obtenir 13 armes Yo-kai ;

Fauteuil Jibanyan - Obtenir 17 armes Yo-kai.

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels en page suivante montrant les mascottes et armes de cette sympathique collaboration. Sachez également qu'à partir de demain, jeudi 27 août 2020, débutera la Fête de la commémoration, sur laquelle nous reviendrons dans un article dédié.

