Final Fantasy XVI : 25 minutes de gameplay partagées, entre un combat de boss enflammé et de l'exploration de donjons

Outre les messages peu informatifs de Final Fantasy VII Rebirth et la démo technique Memoria Project réalisée par des fans de Final Fantasy IX, nous attendons surtout avec impatience l'arrivée de Final Fantasy XVI, le nouvel épisode numéroté de la licence. Sa bande-annonce de lancement a été dévoilée au cours du PlayStation Showcase, mais cela ne signifie évidemment pas que nous avons terminé d'en entendre parler. C'est du côté d'IGN que notre regard se tourne, car nos confrères ont eu la chance de découvrir plusieurs passages inédits du jeu dans le cadre de leur programme IGN First. Bien entendu, si vous souhaitez conserver toute la surprise, nous vous conseillons de ne pas regarder, mais il n'y a pas de gros spoilers à priori.

Le premier, long de presque 7 minutes et sans interruption ni commentaire, met en scène un affrontement de boss face à Liquid Flame, un ennemi enflammé affronté par Clive au niveau 24 alors qu'il possède les Bénédictions de Phénix, Garuda et Ramuh, dans une arène abritant un cristal. Si nous en croyons le début de la plus récente vidéo diffusée, visible ci-dessous, il s'agit de l'Inner Sanctum. Celle-ci présente 18 minutes de jeu prenant place dans deux donjons. Dans le premier situé dans cette même zone, sans doute avant le boss, le protagoniste est toujours au même niveau, accompagné par Jill et son fidèle Talgor évidemment, l'occasion de voir différentes compétences en action. Au vu du nom de certains ennemis, l'équipe s'est donc aventurée au Royaume de Fer et se dirige vers le Cristal-mère de Souffledrac.

L'autre donjon troque le rouge pour le bleu du Cristal-mère de Chefdrac à Sangbrèque, en témoigne la cinématique où Jill fait remarquer à quel point le cristal est gigantesque. La troupe est accompagnée de Cid avec Clive au niveau 21, nous devrions donc explorer ces lieux avant le précédent segment montré. Cet autre donjon prend la forme d'une mine avec des monstres appelés Akashic, puis d'un temple dans la zone nommée The Patch of the Goddess. Et dans tous les cas, les musiques de Soken régalent nos esgourdes !

Enfin, IGN a pu s'entretenir avec Hiroshi Takai et Ryota Suzuki, respectivement directeurs du jeu et des combats, afin de parler des compétences octroyées par les Bénédictions des Primordiaux. Plusieurs d'entre elles sont ainsi montrées dans le mode Entraînement accessible via la Stèle d'excellence, dont celles de Phénix, Garuda et Titan que nous avions expérimentées et décrites lors de notre première preview. Plus intéressant, nous découvrons donc celles de Ramuh, avec la création d'un orbe électrique et le déchaînement de la foudre.

Il ne reste plus que deux semaines avant le lancement de Final Fantasy XVI sur PS5, disponible en précommande sur Amazon dès 71,99 € ou à la Fnac dès 68,99 € avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

Lire aussi : PREVIEW Final Fantasy XVI : un futur phénix du jeu de rôle ?