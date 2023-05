Final Fantasy XVI : deux superbes coffrets pour l'OST dévoilés, plusieurs vidéos de gameplay et des artworks pour les Primordiaux partagés

Le lancement de Final Fantasy XVI se rapproche et nous avons appris la semaine dernière que Sony Interactive Entertainment va proposer un pack regroupant une PlayStation 5 et le jeu, de quoi intéresser les joueurs qui attendaient cet Action-RPG pour craquer. Square Enix a de son côté révélé ce lundi deux superbes coffrets qui regrouperont les différents morceaux de l'OST composée par Masayoshi Soken. Vous aurez le choix entre une édition standard à 39,99 € dans laquelle les 7 CD sont illustrés des armoiries de chaque nation de Valisthéa et une Ultimate à 69,99 € incluant 8 CD dorés sur lesquels nous retrouvons chaque Émissaire et Clive. Des illustrations des Primordiaux viennent de leur côté orner chaque coffret et régaler nos mirettes. Vous pouvez donc les précommander dans la boutique en ligne de l'éditeur, avec en bonus de précommande un mini clear file et un post-it où apparaîtra Talgor lorsqu'il n'était encore qu'un chiot. La date approximative de réception est le 31 juillet 2023, sachant qu'il s'agit d'un import du Japon.

Le site officiel a de son côté accueilli quelques informations concernant les plus récentes informations dévoilées, que vous pouvez retrouver dans nos articles et voir dans le State of Play. Le tout a été accompagné de plusieurs vidéos et même d'artworks des Primordiaux, ces derniers étant à retrouver en page suivante.

Des batailles épiques Quand les Émissaires incarnent leurs Primordiaux et se livrent à des luttes sans merci, les affrontements se déroulent à une échelle colossale !

Les compétences des Primordiaux Clive utilise la force des Primordiaux qui sommeillent en lui dans des combats particulièrement rythmés.

Mode Histoire Il s'agit d'un mode rendant le maniement plus simple afin de produire une expérience de jeu plus fluide et accessible, axée principalement sur l'histoire du jeu. Différentes fonctionnalités permettent ainsi d'améliorer le sentiment d'immersion pour certains joueurs.

Améliorer ses compétences Les aptitudes de Clive peuvent être renforcées librement

Les techniques à l'épée de Clive et les actions propres à certains Primordiaux sont appelées compétences. Il en existe un grand nombre, dont certaines peuvent être acquises ou améliorées par le biais de l'arbre des compétences. Des fonctions d'acquisitions recommandées et d'améliorations recommandées permettent également d'aider les joueurs assaillis par le doute.

Un compagnon d'aventure Talgor se bat aux côtés de Clive !

Clive peut compter sur son fidèle ami Talgor pour l'accompagner au fil de ses aventures. L'animal se joindra à lui et sera d'une aide précieuse sur le terrain. Il attaquera par exemple les ennemis que Clive affrontera, et rendra des forces à son maître si cela devait s'avérer nécessaire. Il sera également possible de lui donner certains ordres pour renforcer l'aspect stratégique des combats auxquels il participe.

Un travail d'équipe Des compagnons épauleront Clive !

Au fil de l'histoire, Clive rencontrera différents personnages qui se joindront à lui pour former une équipe. Les équipiers se relaieront donc à mesure que le joueur découvrira l'histoire de Valisthéa. À l'inverse de Talgor, le soutien apporté par les équipiers sera quant à lui intégralement automatisé.

Final Fantasy XVI sortira pour rappel le 22 juin sur PS5 et peut être précommandé à la Fnac à partir de 68,99 €. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos précédentes impressions de février ci-dessous.

