Final Fantasy XVI : une nouvelle mise à jour en approche et de légers détails concernant les DLC

Sorti sur PS5 en juin dernier, nous n'avons clairement pas fini d'entendre parler de Final Fantasy XVI dans les mois et années à venir. En effet, il va avoir droit à une collaboration dans le MMORPG FFXIV, à une version PC et surtout à des DLC payants. Sa mise à jour mise à jour 1.10 diffusée en septembre avait notamment apporté des changements au mode Arcade et c'est justement lui qui nous intéresse à présent, car un autre patch est en approche.

C'est donc le mode Arcade qui est à nouveau concerné et voici ce qui est dit :

Mise à jour du classement du mode Arcade Le 8 décembre 2023 à 14h00 JST / 6h00 CET / 12h00 EST (sujet à changement), une mise à jour va paraître, qui ajustera la méthode par laquelle les scores de performances en combat sont calculés dans le mode Arcade. Elle introduira également un nouveau classement où tous les nouveaux scores seront enregistrés. Veuillez noter qu'après avoir installé la mise à jour, vous ne serez plus capables d'enregistrer des scores dans l'ancien classement. Une annonce supplémentaire sera effectuée au moment de la diffusion de la mise à jour, qui détaillera son contenu.

Vous noterez que la sortie du patch surviendra juste après les Game Awards 2023. Coïncidence ? Naoki Yoshida avait déclaré qu'il souhaitait reparler des DLC et de la version PC d'ici la fin de l'année, alors quoi de mieux que cet évènement pour un dernier coup d'éclat ?

À ce sujet, la cérémonie des PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia vient d'avoir lieu et Final Fantasy XVI a été l'un des trois principaux vainqueurs du Grand Award récompensant les jeux asiatiques les plus vendus mondialement entre octobre 2022 et septembre 2023. Le directeur du jeu Hiroshi Takai a pour l'occasion pris la parole et, comme le rapporte Game Watch, a déclaré la chose suivante au sujet des deux extensions :

Ces deux épisodes vous permettent d'en apprendre davantage sur le monde de FFXVI et de découvrir les « ténèbres » et « mystères » de l'histoire de Clive. Nous espérons également proposer de nouveaux ennemis puissants et des éléments qui rendront les combats plus agréables. S'il vous plaît, attendez-le avec impatience.

Le développement n'ayant commencé qu'après la sortie du jeu, il ne faut toutefois pas espérer une sortie imminente, mais leurs noms et la diffusion d'un premier aperçu n'auraient rien de surprenant.

En revanche, le tweet du doubleur japonais de Clive, Yūya Uchida, disant qu'il a entendu des rumeurs qu'une annonce serait effectuée en décembre n'indique en rien qu'il sait quelque chose, surtout que l'enregistrement de base des dialogues du jeu est effectué en anglais, donc par Ben Starr, avant que les autres langues soient concernées.

