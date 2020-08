Final Fantasy XVI : de possibles comptes Twitter appartenant à Square Enix découverts, une lueur d'espoir apparaît

Mine de rien, cela va bientôt faire quatre ans que nous avons pu mettre la main sur Final Fantasy XV (vendu à partir de 19,90 € en Édition Royale chez Amazon). Et même si Square Enix nous a habitué aux développements longs et chaotiques, les fans commencent à s'impatienter à l'idée de découvrir le prochain épisode canonique. Nous ne savons pas encore à quelle sauce nous allons être mangés, mais des rumeurs faisaient état d'une révélation dans l'année, à l'approche de la next-gen, retardée en raison du COVID-19.

Final Fantasy XVI #FF16

New twitter account created in August. Email looks like Square Enix. #FFXVI #PS5 pic.twitter.com/Ij4FwNctTs — PS5 Only (@PS5only) August 31, 2020

Et si Square Enix était bel et bien sur le point de présenter cet opus encore hypothétique ? C'est ce qu'imaginent les fans, alors que des curieux ont découvert de mystérieux comptes Twitter appelés FF16_EN et FF16_JP, créés ce mois-ci. Ces deux pages sont protégées, n'autorisent pas encore les abonnements et, en utilisant la fonction de récupération de mot de passe, elles semblent être liées à des adresses mail appartenant à Square Enix.

À moins qu'il ne s'agisse que d'un fake bien organisé jusqu'à l'e-mail ? Il est vrai que les autres comptes de la série Final Fantasy ont tendance à privilégier la numérotation romaine, mais l'éditeur a peut-être dû faire face au fait que les comptes FFXVI_EN et FFXVI_JP étaient squattés par d'autres personnes. Et quand bien même ces comptes Twitter appartiendraient à Square Enix, il pourrait s'agir de placeholders en amont d'une annonce bien plus tardive, et pas forcément du signe d'une annonce imminente... Mais bon, au moins, cela redonne de l'espoir aux fans de la saga !



