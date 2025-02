Flesh Made Fear : un nouveau jeu d'horreur à la Resident Evil annoncé en vidéo

Tainted Pact Games aime les vieux jeux vidéo et films d'horreur, il a déjà sorti des titres comme Massacre at the Mirage, Suffer the Night et Terror at Oakheart. Mais le studio s'est associé à Assemble Entertainment pour éditer son prochain titre. Les studios présentent Flesh Made Fear, fortement inspiré des survival-horror en 3D de l'époque de la PlayStation, notamment la trilogie Resident Evil de Capcom.

Flesh Made Fear se présente comme « l'expérience survival-horror ultime », avec des énigmes, des combats et une atmosphère oppressante. Mais si les tank controls vous effrayent, pas de paniques, Tainted Pact Games a opté pour des commandes modernisées, sans oublier des cinématiques immersives. Flesh Made Fear suivra un agent d'élite du Reaper Intervention Platoon (R.I.P.) envoyé traquer et éliminer Victor « The Dripper » Ripper, un ancien agent de la CIA dérangé, qui a plongé une ville entière dans un cauchemar suite à des expériences avec des monstres et esclaves contrôlés par l'esprit.

Flesh Made Fear proposera des caméras fixes et dynamiques, des sauvegardes limitées, une gestion de l'inventaire, des puzzles, deux personnages jouables (Natalie avec moins de vie, mais un plus grand inventaire ou Jack avec davantage de vie, mais moins de place dans les poches), deux scénarios en fonction du personnage sélectionné, des monstres grotesques à la Silent Hill et plusieurs armes, mais très peu de munitions. Flesh Made Fear sortira dans le courant du quatrième trimestre 2025 sur PC, via Steam, mais une campagne de financement participatif sera lancée dans les prochains jours sur Kickstarter, permettant de débloquer du contenu supplémentaire et même des portages sur consoles.

