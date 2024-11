Floki’s Valhalla s'associe avec l'équipe de Sim Racing KICK F1

Article sponsorisé par Floki

La plateforme de jeu play-to-earn de Floki, Valhalla, s'associe avec l'équipe de Sim Racing KICK F1 pour offrir aux fans une expérience de niveau supérieur.

Annoncée le 15 novembre, cette collaboration donnera lieu à une série d'événements exclusifs pendant la saison 2025 de Sim Racing F1.

Cela inclut la présence des NFT de l'équipe dans le jeu Valhalla, ainsi que des compétitions en jeu où les gagnants auront la chance de visiter le siège de Sauber Motorsport à Hinwil, en Suisse. De plus, Valhalla sera le partenaire officiel pour les débriefings des pilotes après chaque événement officiel de Sim Racing F1, avec un segment de contenu spécial partagé sur les chaînes Instagram et X de @sauberesports.

Le logo de Valhalla sera également très visible sur les plateformes numériques et sociales de KICK F1, incluant des placements de bannières, des superpositions de branding pendant les diffusions en direct et sur les manches des pilotes. En outre, le branding de Valhalla sera intégré à l'arène Sauber Esports, apparaissant sur les cadres muraux, les superpositions de diffusion et les toiles de fond des interviews, renforçant la visibilité sur et hors de la piste virtuelle.

Cette collaboration arrive juste à temps pour le lancement du Mainnet de Valhalla à la fin du mois de novembre.

L'événement de Sim Racing KICK F1 est un championnat de sport automobile virtuel très compétitif, attirant les meilleurs talents et fans du monde entier. Il reproduit le frisson des courses de Formule 1 réelles, mêlant technologie de jeu de pointe et compétition intense basée sur les compétences.

Valhalla est un MMORPG basé sur la blockchain et inspiré par la mythologie nordique, offrant aux joueurs la chance de découvrir, dompter et combattre avec des créatures appelées Veras. Le jeu propose une économie dirigée par les joueurs et un champ de bataille hexagonal conçu pour un combat dynamique.

"Nous sommes fiers de nous lancer dans ce nouveau partenariat passionnant avec l'équipe de Sim Racing KICK F1," a déclaré un porte-parole de FLOKI. "En offrant aux joueurs et aux fans un système dynamique dirigé par les joueurs, qui permet de jouer seul ou en clan, le gameplay de Valhalla ressemble fortement au monde du Sim Racing F1 – marquant ainsi notre engagement à intégrer de manière significative le monde du jeu, de la cryptomonnaie et du Sim Racing. Nous avons hâte de commencer et de débloquer le plein potentiel de cette collaboration au cours de la saison 2025 de Sim Racing F1."

Andrea Bugnone, directeur de l'équipe de Sim Racing KICK F1, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Valhalla et Floki, actuellement l'une des entreprises les plus innovantes et engageantes de ce secteur. Cette collaboration représente une convergence passionnante entre le Sim Racing F1 et les technologies de jeu, ouvrant un tout nouveau monde de possibilités engageantes pour notre équipe. En intégrant la plateforme de pointe de Valhalla dans la quête d'excellence de notre équipe, nous visons à améliorer l'expérience de Sim Racing F1 pour les fans de l'équipe de Sim Racing KICK F1 et de Valhalla elle-même."

À propos de Valhalla

Valhalla est un MMORPG basé sur la blockchain et inspiré par la mythologie nordique, offrant aux joueurs la chance de découvrir, dompter et combattre avec des créatures appelées Veras. Le jeu propose une économie dirigée par les joueurs et un champ de bataille hexagonal conçu pour un combat dynamique. Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur Valhalla.game.

À propos de Floki

Floki est la cryptomonnaie populaire et le token utilitaire de l'écosystème Floki. Axé sur l'utilité, la communauté, la philanthropie et le marketing stratégique, Floki travaille à devenir la cryptomonnaie la plus reconnue et utilisée au monde. Avec plus de 490 000 détenteurs dans le monde, Floki a établi une forte présence de marque. Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur floki.com.

À propos du Groupe Sauber

Le Groupe Sauber se compose de deux entités opérationnelles : Sauber Motorsport AG, qui gère son équipe de Formule 1 TM , et Sauber Technologies AG, qui se concentre sur les affaires avec des tiers dans les domaines de l'ingénierie avancée, du développement de prototypes et de la fabrication additive, en plus des tests à l'échelle réelle et en modèle réduit dans la soufflerie ultramoderne de l'usine et de l'innovation dans le domaine de l'aérodynamique. Les entreprises collaborent étroitement et partagent leur savoir-faire pour appliquer l'expertise de toutes les personnes dévouées au siège de Hinwil, en Suisse, à tous les projets internes et externes.

Le Groupe Sauber place la durabilité au cœur de sa mission : son activité, opérant selon la norme de gestion environnementale ISO 14001, est neutre en carbone depuis 2011 et l'entreprise a atteint le niveau Trois Étoiles dans le cadre de l'accréditation environnementale de la FIA.

Depuis sa fondation en 1970, l'entreprise suisse innovante fixe des normes dans la conception, le développement et la construction de voitures de course pour diverses séries de championnats, telles que la Formule 1, le DTM et le WEC. Après ses débuts en Formule 1 en 1993, Sauber Motorsport AG a établi l'une des rares équipes traditionnelles et privées du sport. Membre du club exclusif des équipes ayant disputé plus de 500 courses de F1, elle a célébré ses 30 ans dans le sport en 2022 et continue de progresser tant sur la piste qu'en dehors.

Les utilisateurs peuvent visiter le site officiel : https://www.floki.com/

Youtube : https://www.youtube.com/@FlokiOfficial

Telegram : https://t.co/vBZd3lbFQK

Instagram : https://www.instagram.com/floki_crypto/

TikTok : https://www.tiktok.com/@floki_crypto

Discord : https://discord.com/invite/floki

Facebook : https://www.facebook.com/groups/290420602797109/?ref=share

Reddit : https://www.reddit.com/r/Floki/

Twitch : https://www.twitch.tv/officialfloki

Valhalla : https://valhalla.game