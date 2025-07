Valhalla, le MMORPG Play-to-Earn phare de FLOKI, officiellement lancé sur le Mainnet

FLOKI, la marque crypto portée par sa communauté, lance aujourd’hui, le 30 juin 2025, son très attendu jeu blockchain Valhalla sur le mainnet.

Soutenu par une trésorerie de plusieurs millions d’euros, Valhalla est le projet le plus ambitieux de FLOKI à ce jour : un MMORPG Play-to-Earn accessible depuis un navigateur, conçu pour démocratiser le gaming Web3.

Ce jeu, véritable vaisseau amiral de FLOKI dans le métavers, vise à transformer durablement l’univers du Play-to-Earn. Développé par FLOKI, premier projet crypto issu d’une reprise communautaire, Valhalla place les joueurs au centre de l’expérience. Il s'agit d’un MMORPG sous navigateur alimenté par le jeton FLOKI, intégrant des mécaniques on-chain poussées, des personnages NFT, et une économie vivante soutenue par une solide trésorerie. L'objectif est de permettre aux joueurs de gagner des récompenses tout en jouant, sans jamais compromettre le plaisir, la qualité ou l'esprit de communauté.

Les joueurs peuvent y retrouver des combats tactiques au tour par tour dans des arènes hexagonales, des créatures NFT appelées Veras, une économie dirigée par les joueurs, avec véritable propriété des actifs en jeu. Avec une intégration fluide du Web3 et une économie dirigée par les joueurs, Valhalla offre une véritable propriété des objets en jeu, permettant aux joueurs de gagner de multiples façons en récompense de leur temps et de leurs compétences.

« Il ne s’agit pas seulement de mettre un jeu sur la blockchain – mais de rendre le gaming blockchain réellement meilleur », déclare Pedro Vidal, Community Relations Officer chez FLOKI. « Ce que nous construisons ici, c’est un jeu que les joueurs ont envie de découvrir, en repoussant les limites du modèle Play-to-Earn. Et ce n’est que le début. »

En amont du lancement, FLOKI a mené une vaste campagne marketing incluant 4 semaines de pubs YouTube, 5 semaines de campagnes sur Twitch, et des publicités mobiles in-game sur Candy Crush, Call of Duty: Mobile. Une campagne Reddit ciblant les gamers familiers des cryptomonnaies a également été lancée cette semaine, en parallèle de publicités programmatiques diffusées sur des sites web à fort trafic.

Valhalla est désormais bien ancré dans le paysage grand public, avec le sponsoring de la Baroda Premier League et son rôle de partenaire principal de la Global Esports Industry Week 2025. La marque FLOKI a récemment fait sensation avec une campagne d'affichage à Times Square et une campagne télévisée nationale aux États-Unis, atteignant plus de 219 millions de foyers.

Actuellement accessible en testnet sur valhalla.game, le jeu a déjà publié sa dernière mise à jour (v0.35.0), introduisant de nouveaux Veras, des amulettes pour enrichir la stratégie de jeu et une ressource mystérieuse baptisée Essence de Vera.

Valhalla s’inscrit dans l’écosystème FLOKI, qui englobe Floki Staking, le bot de trading FLOKI et la plateforme TokenFi, développée pour répondre à la demande croissante en matière de création de tokens et de tokenisation d’actifs réels. L’ensemble de cet écosystème compte plus de 550 000 détenteurs à travers le monde.

L’expérience complète sur le mainnet sera lancée le 30 juin, apportant une nouvelle dimension à l’intersection entre blockchain et gameplay dans le paysage en pleine évolution du gaming crypto.

À propos de Valhalla

Valhalla est un MMORPG blockchain inspiré de la mythologie nordique, où les joueurs découvrent, domptent et combattent aux côtés de créatures appelées Veras. Son gameplay dynamique repose sur un champ de bataille hexagonal et une économie pilotée par les joueurs. Le lancement officiel sur le mainnet a lieu le 30 juin 2025.

Site officiel de Valhalla

À propos de Floki

Floki est la cryptomonnaie du peuple et le jeton utilitaire de son écosystème. FLOKI ambitionne de devenir la crypto la plus utilisée au monde, en misant sur l’utilité, la philanthropie, la communauté et le marketing. Forte de 550 000 détenteurs, la marque FLOKI est aujourd’hui reconnue mondialement grâce à ses partenariats stratégiques.

Site de Floki

Compte Twitter officiel