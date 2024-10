Valhalla de FLOKI accueille Hafthor Björnsson, "La Montagne" de Game of Thrones, en tant qu'ambassadeur officiel

Ce partenariat à long terme amènera Hafthor, l'homme le plus fort du monde et multiple vainqueur de titres prestigieux tels que World's Strongest Man et Arnold Strongman Classic, au cœur de l'univers de Valhalla. Sa force inégalée et sa stratégie amélioreront l'expérience de jeu de Valhalla pour les joueurs du monde entier.

Hafthor jouera un rôle vital dans Valhalla, guidant les joueurs alors qu'ils renforcent leurs liens avec leurs Veras, développent de nouvelles stratégies de combat et participent à des activités dynamiques en jeu. Son influence sera intégrée dans The Tempest Forge, une fonctionnalité monumentale construite lors de l'événement communautaire Unleash the Thunder. Les développements futurs incluront un tout nouveau mode de jeu ou Hafthor et The Tempest Forge défieront les joueurs à affronter des vagues de Veras, les aidant à affiner leurs compétences de combat et leurs tactiques pour repousser leurs limites.

En plus de sa présence en jeu, Hafthor restera activement engagé avec la communauté de Valhalla, créant du contenu et partageant des mises à jour exclusives. Il apparaîtra régulièrement sur les plateformes de médias sociaux et animera des streams mensuels sur Twitch, où les joueurs pourront le rejoindre alors qu'il joue son propre personnage en jeu.

Ce partenariat apportera un nouveau niveau d'excitation à la communauté de Valhalla, alors que les joueurs se préparent à explorer le jeu sous la guidance de l'un des hommes les plus forts de l'histoire.

À propos de Floki

Floki est la cryptomonnaie et le jeton utilitaire du Floki Ecosystem. Axé sur l'utilité, la communauté, la philanthropie et le marketing stratégique, Floki travaille pour devenir la cryptomonnaie la plus reconnue et utilisée au monde. Avec plus de 490 000 détenteurs dans le monde, Floki a déjà établi une forte présence de marque. En savoir plus sur floki.com.

À propos de Valhalla

Valhalla est un MMORPG basé sur la blockchain et inspiré par la mythologie nordique, offrant aux joueurs la chance de découvrir, dompter et combattre des créatures appelées Veras. Le jeu propose une économie axée sur les joueurs et un champ de bataille hexagonal conçu pour un combat dynamique. En savoir plus sur Valhalla.game.

À propos de Hafthor Björnsson

Hafthor Júlíus Björnsson est un homme fort islandais, acteur et détenteur de records mondiaux, surtout connu pour son rôle de "La Montagne" dans Game of Thrones. Hafthor a remporté plusieurs compétitions de force, notamment World's Strongest Man et Europe's Strongest Man. Son héritage en tant que l'un des hommes les plus forts de l'histoire continue d'inspirer les audiences du monde entier. En savoir plus sur Hafthor sur thorsapparel.com.

Prêt à explorer Valhalla avec l'un des hommes les plus puissants de tous les temps ?