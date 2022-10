Football Manager 2023 : le jeu de gestion déjà jouable en accès anticipé bêta

Comme chaque année, Sports Interactive et SEGA sortent un nouvel opus de leur franchise Football Manager, qui permet de s'immerger dans le monde du ballon rond, mais en dehors du terrain, en tant que gérant d'un club professionnel. Football Manager 2023 arrivera le mois prochain sur ordinateurs et consoles, mais il est déjà accessible sur PC via Steam et l'Epic Games Store.

Comme souvent, les joueurs ayant précommandé Football Manager 2023 peuvent participer à l'accès anticipé bêta du jeu, qui arrivera prochainement sur le Microsoft Store également. Le jeu dispose déjà de tout son contenu, mais les développeurs précisent que des bugs peuvent survenir, il suffit de les signaler et ils devraient être corrigés au lancement de la version finale. Par ailleurs, l'accès à Steam Workshop, aux éditeurs de prématchs et de matchs n'est pas encore disponible. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver vos carrières solos débutées lors de l'accès anticipé bêta dans la version finale.

La date de sortie de Football Manager 2023 est fixée au 8 novembre 2022, vous pouvez précommander le jeu et y accéder directement contre 44,99 € (-25 %) sur Gamesplanet.