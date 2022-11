Football Manager 2023 : les stars de Manchester City au rendez-vous pour la sortie du jeu de gestion

Comme chaque année, SEGA et Sports Interactive lancent un nouvel opus de Football Manager, leur franchise de jeux de gestion dans le monde du ballon rond. FM23 débarque aujourd'hui sur la plupart des plateformes, dans plusieurs versions, place à la bande-annonce de lancement avec Rodri, Phil Foden et İlkay Gündoğan de Manchester City :

Football Manager 2023 est donc disponible sur PC, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series X|S en tant que FM23 Console, ainsi que dans le Game Pass. Malheureusement, la version PlayStation 5 a été retardée au dernier moment, il faudra patienter pour mettre les mains dessus. Mais le titre a aussi droit à une version pour iOS et Android, Football Manager 23 Mobile, ainsi qu'à une version pour Apple Arcade et Nintendo Switch, FM23 Touch. Bref, qu'importe vos appareils à disposition, vous devriez trouver votre bonheur. Miles Jacobson, le directeur du studio Sports Interactive, déclare :

Je suis ravi que nous puissions sortir Football Manager 2023 aujourd’hui, à travers le monde entier. Plus de 8,8 millions de matchs ont été joués pendant l’accès anticipé bêta et avec de solides précommandes et préinscriptions enregistrées sur toute notre gamme de titres, nous sommes certains que FM23 viendra perpétuer notre tradition de proposer les jeux au meilleur rapport qualité-prix sur le marché.

Vous pouvez retrouver Football Manager 2023 à 53,99 € sur Gamesplanet.