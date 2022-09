Football Manager 2023 confirmé et daté, avec une édition PS5, un ajout au Game Pass en day one et le retour de la version Touch

Longtemps cantonnée aux PC, Mac et Linux, la série Football Manager s'est ouverte aux mobiles et même aux consoles ces dernières années, avec des éditions Switch depuis 2017 et Xbox depuis 2020. SEGA et Sports Interactive vont aller encore plus loin pour la prochaine itération en l'amenant sur PS5, où elle sera optimisée pour la manette DualSense.

Il s'agira d'une édition Football Manager 2023 Console, commune aux Xbox One et Xbox Series X|S. La Switch se contentera elle de Football Manager 2023 Touch, une version spéciale qui n'avait pas été proposée en 2021, aussi jouable via Apple Arcade, tandis qu'une mise à jour de Football Manager 2022 Mobile le transformera en Football Manager 2023 Mobile sur iOS et Android. Les joueurs PC et Mac auront eux droit à la version mère, Football Manager 2023, qui bénéficiera enfin des licences officielles de l'UEFA Champions League, Europa League et Europa Conference League. Les nouvelles fonctionnalités seront présentées dans les semaines à venir.

« FM23 marque une nouvelle étape significative pour la série Football Manager, puisque nous faisons nos débuts sur deux nouvelles plateformes. Les fans nous demandaient de développer un titre PlayStation depuis quelques années et je suis donc très heureux pour ces joueurs et joueuses qui auront désormais la chance de vivre une expérience au plus proche du véritable poste d'entraîneur de football » déclare Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive. « Notre décision de ne pas sortir de jeu Touch sur iOS ou Android en 2021 a été très difficile à prendre, et elle a provoqué la déception de certains de nos fans. Cet excitant partenariat avec Apple Arcade nous permet de réintroduire un titre populaire d'une façon qui nous paraît avoir du sens pour notre studio, et pour la communauté FM dans son ensemble. »

D'ailleurs, comme l'année dernière, le jeu sera intégré au Game Pass en day one : vous pourrez donc jouir de Football Manager 3 Console via le Xbox Game Pass pour Console et de Football Manager 23 via le PC Game Pass. La date de sortie officielle est calée au 8 novembre 2022, mais un Accès Anticipé permettra aux joueurs ayant précommandé leur exemplaire sur Steam, l'Epic Games Store et le Microsoft Store (avec un rabais de 20 %) de commencer leur carrière solo avec environ 2 semaines d'avance. SEGA note enfin que ceux qui opteront pour l'édition physique sur PC n'auront cette année plus de manuel ni même de disque, mais un simple code de téléchargement en boîte, afin de réduire de 47 % l'empreinte carbone liée à la distribution.