Forever Skies : le jeu de survie sur une Terre toxique repoussé à 2023

En début d'année, le jeune studio Far From Home dévoilait Forever Skies, un jeu de survie post-apocalyptique sur Terre, alors qu'un nuage toxique recouvre la planète suite à une catastrophe écologique. Un titre qui devait arriver en accès anticipé en 2022, mais les joueurs vont devoir patienter encore un peu.

Dans un long communiqué, Far From Home explique que de très nombreux joueurs ont déjà testé Forever Skies grâce à la démo sur Steam, il ne s'attendait pas à un tel engouement et compte bien proposer un maximum de contenu dès la sortie en Early Access, qui se fera dans le courant de la première moitié de 2023 sur PC. Les développeurs teasent au passage la Terre, vue de sous le nuage toxique, un environnement qui s'annonce dangereux, mais essentiel pour trouver du butin de qualité. Le studio veut également proposer des lieux plus variés avec une carte générée de manière procédurale pour chaque joueur, un système de dégâts et de réparation du vaisseau volant, davantage d'options de personnalisation pour ce dernier ou encore une approche plus scientifique de la survie. Et bien sûr, un mode multijoueur coopératif jusqu'à quatre sera lancé pendant l'accès anticipé.

Forever Skies va donc se faire attendre jusqu'à l'année prochaine sur PC, le titre est également attendu en version finale sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.