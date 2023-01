Fortnite : avant son retour dans Dead Space, Isaac Clarke débarque sur l'île !

Les collaborations ne manquent pas dans Fortnite et la première saison du Chapitre 4 ne fait pas exception, avec le Doom Slayer et Geralt de Riv au sein de Passe de Combat, des skins My Hero Academia en décembre dernier et d'ici quelques jours une tenue de The Kid LAROI à l'occasion de son concert numérique. En plus de ça, cette semaine, Electronic Arts va lancer son remake de Dead Space. À cette occasion, c'est donc son protagoniste Isaac Clarke qui s'invite dès à présent dans la boutique du jeu avec le Pack de quêtes Transmissions étranges.

Epic Games nous en dit un peu plus concernant ce pack :

Isaac… Isaac… où es-tu ? Isaac Clarke, ingénieur spécialisé en astronautique et pourfendeur de nécromorphes, intègre la série Légendes du gaming de Fortnite ! Achetez le pack de quêtes Transmissions étranges dans la boutique d'objets pour 11,99 € (prix suggéré en magasin) pour obtenir la tenue Isaac Clarke, les quêtes Transmissions étranges pour gagner jusqu'à 1 500 V-Bucks et bien plus : L'accessoire de dos RIG - Gardez un œil sur vos constantes vitales grâce à ce moniteur personnalisé.

- Gardez un œil sur vos constantes vitales grâce à ce moniteur personnalisé. L'accessoire de dos USG Ishimura - Un brise-surface portable.

- Un brise-surface portable. La pioche Cutter plasma - Un outil industriel de découpe de minéraux. Attention à vos doigts.

- Un outil industriel de découpe de minéraux. Attention à vos doigts. Utilisez l'emote intégrée Amélioration sur le plan de la pioche pour vous en équiper ou la ranger. Les restrictions de vol ne s'appliquent pas aux atterrissages sur l'île. Obtenez le pack de quêtes Transmissions étranges dès maintenant !

Si vous souhaitez vous procurer des V-Bucks, des cartes sont en vente chez Micromania.