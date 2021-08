Fortnite : une belle skin Wonder Woman logiquement confirmée, voici comment l'obtenir

La grande guerrière amazone quitte Paradise Island et arrive dans Fortnite pour se battre aux côtés de ses compagnons de la Ligue de Justice.

Vous pouvez acheter la tenue Wonder Woman (et sa variante en armure) dans la boutique d'objets à partir du 20 août 2021 à 2h00 CEST. Remplissez votre casier avec son ensemble qui contient le planeur Ailes de l'Aigle d'or, la pioche Hache d'Athéna, l'écran de chargement Trinité DC et l'accessoire de dos Cape de Diana (deux variantes).





EN AVANT POUR LA COMPÉTITION AVEC LA COUPE WONDER WOMAN

Recrutez un ami et participez à la Coupe Wonder Woman le 18 août 2021 pour avoir une chance d'obtenir la tenue Wonder Woman et l'accessoire de dos Cape de Diana avant qu'ils n'arrivent dans la boutique d'objets. Vous et votre partenaire aurez trois heures pour jouer 10 parties maximum et gagner autant de points que possible. Les meilleures équipes de chaque région recevront la tenue Wonder Woman et l'accessoire de dos Cape de Diana. Toutes les équipes obtenant au moins huit points recevront l'écran de chargement Amazones honoraires.

Voici le système de points de la Coupe Wonder Woman :

Victoire royale : 42 points

2e : 36 points

3e : 32 points

4e : 30 points

5e : 29 points

6e : 28 points

7e : 27 points

8e : 26 points

9e : 25 points

10e : 24 points

11e : 23 points

12e : 22 points

13e : 21 points

14e : 20 points

15e : 19 points

16e : 18 points

17e : 17 points

18e : 16 points

19e : 15 points

20e : 14 points

21e : 13 points

22e : 12 points

23e : 11 points

24e : 10 points

25e-29e : 9 points

30e-34e : 6 points

35e-39e : 3 points

40e-44e : 2 points

45e-50e : 1 point

Chaque élimination : 1 point

Comme toujours, les joueurs doivent activer l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et avoir un compte de niveau 30 ou supérieur. Vous pouvez consulter le niveau de votre compte dans l'onglet Carrière dans le jeu. Veuillez lire le règlement officiel de la Coupe Wonder Woman pour connaître tous les détails et consulter l'onglet Compétition dans le jeu pour savoir quand commence la Coupe dans votre région.