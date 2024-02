LEGO Fortnite a la pêche avec la mise à jour Belle prise

Avec de multiples expériences de jeu désormais incluses dans Fortnite, chaque mise à jour numérotée est l'occasion pour Epic Games d'apporter des correctifs et quelques nouveautés à chacune d'elles. Si le patch 28.30 a notamment marqué le lancement de la Saison 2 de Fortnite Festival avec Lady Gaga, il a aussi apporté une toute nouvelle fonctionnalité à LEGO Fortnite, la sandbox à la Minecraft mêlant les briques danoises et l'univers du Battle Royale, qui a été lancé en décembre dernier. En effet, avec Belle prise (Gone fishin' en anglais), c'est la pêche qui vient donner le sourire ! Pour aller de pair avec, deux PNJ et la possibilité de créer des objets utilisant du verre grâce au sable ont été intégrés. Plusieurs séries de quêtes ont aussi été ajoutées, certaines évidemment liées à la pêche, d'autres pour les modes Survie et Bac à sable.

Vous trouverez ci-dessous le détail de cette nouveauté et les correctifs inclus avec la mise à jour 28.30.

On vous avait dit que vous auriez la pêche ! La mise à jour 28.30 (soit, la mise à jour Belle prise) va vous faire nager dans le bonheur, avec ses poissons, ses recettes et ses nouveaux outils pour vous aider pendant vos aventures. Allez, plongeons dans le vif du sujet ! BELLE PRISE Prêt à attraper des petits poissons ? Suivez ces conseils pour devenir un vrai pro de la pêche : FABRIQUER UNE CANNE À PÊCHE Pour pêcher, il faut un bon équipement, alors parlons canne à pêche ! Il existe quatre niveaux de rareté. Plus ce niveau est élevé, plus vous avez de chances de remonter votre prise, mais les niveaux de rareté inférieurs sont plus faciles à fabriquer. Voilà comment obtenir le schéma pour chaque niveau de rareté : Canne à pêche typique (peut être fabriquée sur un établi de niveau 1) - Pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche typique, obtenez une corde et placez-la dans votre inventaire ;

- Pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche typique, obtenez une corde et placez-la dans votre inventaire ; Canne à pêche atypique (peut être fabriquée sur un établi de niveau 2) - Pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche atypique, obtenez une tige de bois noueux et placez-la dans votre inventaire ;

- Pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche atypique, obtenez une tige de bois noueux et placez-la dans votre inventaire ; Canne à pêche rare (peut être fabriquée sur un établi de niveau 3) - Pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche rare, obtenez une tige de bois souple et placez-la dans votre inventaire ;

- Pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche rare, obtenez une tige de bois souple et placez-la dans votre inventaire ; Canne à pêche épique (peut être fabriquée sur un établi de niveau 4) - Pour déverrouiller le schéma de la canne à pêche épique, obtenez une tige de pin nordique et placez-la dans votre inventaire. CRÉATURES À ATTRAPER Maintenant que vous avez une super canne à pêche, il est temps de pêcher ! Saurez-vous attraper toutes les créatures marines de la version 28.30 ? Poisson orange

Poisson bleu

Poisson vert

Poisson guerrier

Poisson-bouclier bleu-noir

Poisson thermique violet

Poisson thermique corbeau

Poisson thermique argenté

Bleuvageon bleu

Bleuvageon violet

Bleuvageon jaune

Fretin bleu

Méduse câline

Méduse bleuvagesque

Poisson-piment de lave Le biome, le type d'eau, la météo et le moment de la journée ont tous une influence sur les poissons que vous pourrez trouver pendant vos parties de pêche ! Vous pourrez également attraper des versions légendaires de chaque poisson et ainsi prouver votre valeur en tant que pêcheur. Surtout, gardez bien ces poissons légendaires ! Vous pourrez les transformer en trophées dans une prochaine mise à jour. CONCOCTEZ DE BONS PETITS PLATS GRÂCE AU PRÉPARATEUR DE POISSON ! Et si on faisait du poisson pour le petit déjeuner ? Grâce au nouveau poste de travail, le préparateur de poisson, vous pouvez transformer vos poissons en filets de poisson ! (Pour déverrouiller le schéma du préparateur de poisson, construisez ou utilisez une scierie.) Vous n'aimez pas les filets de poisson ? Pas de souci ! Avec un gril, vous pouvez aussi préparer du fretin fumé ou des sushis au poisson-bouclier bleu-noir, par exemple ! CRÉER UN COIN DE PÊCHE AVEC UN SEAU À APPÂTS Pour pêcher, il vous faut juste une canne à pêche et un point d'eau. Toutefois, ce n'est pas parce que vous lancez votre ligne dans l'eau que vous verrez des poissons. Ce sont des grands timides... Et des grands gourmands ! Jetez des appâts dans l'eau pour les attirer et créer un coin de pêche ! Pour obtenir des appâts, il vous faut un seau à appâts. Celui-ci est disponible en quatre niveaux de rareté. Plus ce niveau est élevé, plus vous avez de chances d'attirer des poissons. Les quatre niveaux sont les suivants : Seau à appâts typique (peut être fabriqué avec un préparateur de poisson) - Pour déverrouiller le schéma du seau à appâts typique, vous devez placer un filet de poisson dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un préparateur de poisson ;

- Pour déverrouiller le schéma du seau à appâts typique, vous devez placer un filet de poisson dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un préparateur de poisson ; Seau à appâts atypique (peut être fabriqué avec un pressoir) - Pour déverrouiller le schéma du seau à appâts atypique, vous devez placer un seau à appâts typique dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un pressoir ;

- Pour déverrouiller le schéma du seau à appâts atypique, vous devez placer un seau à appâts typique dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un pressoir ; Seau à appâts rare (peut être fabriqué avec un pressoir) - Pour déverrouiller le schéma du seau à appâts rare, vous devez placer un seau à appâts typique dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un pressoir ;

- Pour déverrouiller le schéma du seau à appâts rare, vous devez placer un seau à appâts typique dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un pressoir ; Seau à appâts épique (peut être fabriqué avec un pressoir) - Pour déverrouiller le schéma du seau à appâts épique, vous devez placer un seau à appâts typique dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un pressoir. Grâce à ces conseils, vous deviendrez un vrai pro de la pêche, comme Marin ! (Ce pêcheur est un nouveau villageois et compagnon d'aventure potentiel.) PLEIN DE MISES À JOUR ! AJOUT DU SABLE ET DU VERRE La version 28.30 introduit deux nouvelles ressources dans LEGO Fortnite ! Vous pouvez récupérer du sable en creusant dans les zones sablonneuses avec une pelle. Certaines personnes n'aiment pas le sable, car on en retrouve toujours partout... Même dans le verre... Fabriquez du verre avec du sable et une fonderie ! ZOOMER AVEC LA LONGUE-VUE Vous pouvez maintenant voir au loin très facilement ! La longue-vue est un outil télescopique qui permet d'observer les éléments lointains. Pour déverrouiller le schéma de la longue-vue, vous devez placer du verre dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un établi. Puis, vous n'avez plus qu'à fabriquer une longue-vue avec l'établi ! SUIVRE LA BOUSSOLE Très souvent, vous étiez obligé de consulter votre carte pour retrouver la direction que vous suiviez. Désormais, vous pouvez utiliser une super boussole pour vous orienter ! La boussole ajoute un système de navigation simple à l'interface, qui indique dans quelle direction vous vous dirigez. Pour déverrouiller le schéma de la boussole, vous devez placer du verre dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un établi. Puis, vous n'avez plus qu'à en fabriquer une... à l'établi. Vous voulez ajouter un système de navigation ET des marqueurs de carte à votre interface ? Alors, la boussole sophistiquée est faite pour vous ! Vous pouvez déverrouiller son schéma de la même manière que pour la boussole normale. NOUVEAUX VILLAGEOIS Marin n'est pas le seul nouveau villageois potentiel à rejoindre LEGO Fortnite. Deux autres pêcheurs font aussi leur entrée : Chalutière et Martin ! NOUVELLES AMULETTES De nouvelles amulettes sont désormais disponibles pour vous aider pendant vos aventures ! L'amulette réfléchissante renvoie une partie des dégâts que vous subissez vers votre attaquant. L'amulette briseuse de vague, elle, vous permet de nager plus vite. Plus vous portez d'amulettes briseuses de vague, plus votre vitesse est décuplée ! Différentes créatures marines sont nécessaires pour fabriquer ces deux amulettes, alors à vos cannes à pêche ! DE NOUVELLES TENUES DISPOSENT D'UNE VERSION LEGO ! La mise à jour 28.30 apporte avec elle les versions LEGO de nouvelles tenues ! Si vous possédez les tenues suivantes, les versions LEGO sont dès à présent disponibles dans votre casier : Airie ;

Flakes Power ;

Iron Man zéro ;

Lazarbeam ;

Loserfruit ;

Max au Maxx ;

Ninja. DIFFÉRENTES VERSIONS LEGO DISPONIBLES Dans le cas où une tenue a reçu plus d'une version LEGO, vous pouvez désormais utiliser celle de votre choix ! AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS GAMEPLAY Les schémas se déverrouillent maintenant correctement dans le mode bac à sable.

Correction d'un bug à cause duquel l'endurance des joueurs ne se régénérait pas.

Les joueurs n'apparaissent plus dans les fondations d'une construction, dans la neige ou sur des éléments sur lesquels ils ne se trouvaient pas à leur déconnexion du jeu.

Les villageois qui vous accompagnent dans vos aventures peuvent désormais sauter hors de l'eau au lieu d'y rester bloqués.

Les villageois qui vous suivent dans des grottes ne s'inquiètent plus du fait qu'il pleuve dehors.

Les dagues infligent à présent des dégâts aux ennemis situés au-dessus de vous de manière consistante.

Le point de pivot des bases dynamiques a été recentré au milieu de la plateforme pour pouvoir la tourner et la fixer correctement.

Le nombre de villageois que vous pouvez avoir a été augmenté à 20, ce qui veut dire que vous pouvez avoir 4 villages avec 5 villageois dans chacun.

Les joueurs peuvent désormais s'asseoir sur des chaises ! STABILITÉ ET PERFORMANCE Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient parfois pas rejoindre leur monde. PHYSIQUE Correction d'un bug à cause duquel les joueurs ne pouvaient parfois pas placer des composants de construction sur une base dynamique tant qu'elle n'avait pas été déplacée.

Correction d'un bug à cause duquel des objets disparaissaient parfois des grottes.

Désormais, les objets détruits grâce aux règles de la physique donnent bien des ressources. INTERFACE Désormais, divers menus affichent correctement le portrait de votre tenue en version LEGO.

Correction d'un bug à cause duquel les joueurs pouvaient ouvrir le menu Construction en même temps qu'ils amélioraient l'établi.

Au passage, voici ce que la version 28.20 incluait en début de mois, avec notamment l'ajout d'une dague de chasse et diverses conversions de skins existantes en version LEGO.

Vous pensez avoir fait le tour des armes d'autodéfense ? Raté ! La dague de chasse fait son entrée avec la version 28.20 ! FABRIQUEZ-VOUS UNE DÉFENSE À TOUTE ÉPREUVE AVEC LA DAGUE DE CHASSE Tout le monde sait que la survie, c'est compliqué. Mais un peu moins quand on a une dague de chasse sur soi ! Vous pouvez la fabriquer depuis un établi. Elle s'avère particulièrement utile sur les ennemis distraits. Il existe quatre niveaux de rareté pour cet outil, chaque niveau est plus puissant que le précédent : Dague de chasse typique (peut être fabriquée sur un établi de niveau 1) - Pour déverrouiller le schéma de la dague de chasse typique, trouvez un os et placez-le dans votre inventaire ;

- Pour déverrouiller le schéma de la dague de chasse typique, trouvez un os et placez-le dans votre inventaire ; Dague de chasse atypique (peut être fabriquée sur un établi de niveau 2) - Pour déverrouiller le schéma de la dague de chasse atypique, trouvez un ambre taillé et placez-le dans votre inventaire ;

- Pour déverrouiller le schéma de la dague de chasse atypique, trouvez un ambre taillé et placez-le dans votre inventaire ; Dague de chasse rare (peut être fabriquée sur un établi de niveau 3) - Pour déverrouiller le schéma de la dague de chasse rare, trouvez un rubis taillé et placez-le dans votre inventaire ;

- Pour déverrouiller le schéma de la dague de chasse rare, trouvez un rubis taillé et placez-le dans votre inventaire ; Dague de chasse épique (peut être fabriquée sur un établi de niveau 4) - Pour déverrouiller le schéma de la dague de chasse épique, trouvez un saphir taillé et placez-le dans votre inventaire. TOUJOURS PLUS DE VERSIONS LEGO ! De nouvelles tenues Fortnite vont bénéficier d'une version LEGO dans la version 28.20 ! Si vous possédez les tenues suivantes, les versions LEGO seront disponibles dans votre casier après la mise à jour : Black Widow (neigeuse) ;

Chargeur surprise (équipe Fortnite) ;

Briseuse de barres (équipe Fortnite) ;

Maîtresse de formation (équipe Fortnite) ;

Lewis Hamilton orbital ;

Lewis Hamilton ;

Passeur acharné (équipe Fortnite) ;

Botteuse fracassante (équipe Fortnite) ;

Renégat de la zone rouge (équipe Fortnite) ;

Bagarreur de mêlée (équipe Fortnite) ;

Remetteuse en jeu (équipe Fortnite) ;

Titan du touchdown (équipe Fortnite) ;

Coureuse latérale (équipe Fortnite). La version Fortnite et la version LEGO de la tenue Lewis Hamilton et de la tenue Lewis Hamilton orbital. Si une tenue dispose d'une version LEGO, cela signifie que vous pouvez l'utiliser dans LEGO Fortnite. VERSION LEGO PLUS DÉTAILLÉE DES TENUES Certaines tenues qui disposaient déjà d'une version LEGO bénéficieront d'une version plus détaillée de cette dernière ! Ces versions plus détaillées remplacent temporairement les précédentes, mais vous pourrez choisir entre les deux versions un peu plus tard dans le mois. Voici les tenues pour lesquelles une version détaillée sera implémentée dans la mise à jour 28.20 : Berlingot ;

Roi câlineur ;

Voleur de cœurs déchu ;

Crève-cœur ;

Idylle ;

Roncière ;

Églantin ;

Reine de cœur ;

Tess. Comment savoir si l'une de vos tenues profitera d'une version LEGO plus détaillée dans le futur ? Un symbole associant un marteau et une clé anglaise est visible sur la tenue dans votre casier. AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS GAMEPLAY Vous pouvez voler plus vite en mode bac à sable !

Il est plus facile de placer des constructions proches les unes des autres.

Voyagez en discutant ! Vous pouvez à présent parler avec les villageois même si vous vous trouvez sur un objet en mouvement, comme une base dynamique !

Les objets regagnent votre inventaire si vous changez de schéma en utilisant l'établi.

Les troncs d'arbre ne disparaissent plus entre les sessions de jeu.

Les totems ne peuvent plus être placés sur des objets qui ne sont pas reliés au sol puisque cela causait leur destruction.

Il est désormais possible d'améliorer un établi pendant qu'un autre joueur l'utilise sans que cela ne pose problème. (Ne perdez plus vos ressources !)

Correction d'un bug à cause duquel l'utilisation des options « Déposer » et « Déposer la pile » pour planter des graines dans les parcelles cultivables pouvait faire disparaître ces premières.

Correction d'un bug à cause duquel les schémas n'étaient pas déverrouillés lorsque le joueur récupérait une ressource depuis un coffre.

Correction d'un bug à cause duquel le système de limitation de construction indiquait parfois qu'il n'y avait plus d'espace disponible pour construire alors que ce n'était pas le cas.

Correction d'un bug à cause duquel l'annonce d'état « froid » pouvait rester active pour un joueur s'il était mort avec le statut à l'écran.

Correction d'un bug à cause duquel les loups fuyaient parfois les joueurs sans raison.

Les chances qu'un même villageois apparaisse deux fois ont été réduites.

L'herbe est toujours plus verte ailleurs et, apparemment, les tempêtes sont également plus bruyantes... Si une tempête a lieu dans les prairies, elle n'effraie plus les villageois des autres biomes. STABILITÉ ET PERFORMANCE Le taux de rafraîchissement a été amélioré lorsqu'il y a des ombres à proximité du joueur.

Les plantages sont moins susceptibles de survenir grâce à une amélioration de la stabilité. PHYSIQUE Correction d'un bug à cause duquel les plateformes dynamiques pouvaient disparaître lorsqu'elles parcouraient de longues distances à grande vitesse.

Correction d'un bug à cause duquel les gadgets pouvaient disparaître si les constructions sur une base dynamique proche étaient détruites.

Correction d'un bug qui permettait aux joueurs de pousser certaines constructions effondrées. INTERFACE L'option « Tout prendre » a été ajoutée aux coffres. C'est un moyen efficace de récupérer toutes les ressources stockées.

