Fortnite Festival : Lady Gaga vient se faire applaudir sur scène avec la Saison 2 Révélez votre talent

Contrairement au Battle Royale qui constitue l'expérience principale de la plateforme d'Epic Games, les saisons de Fortnite Festival ont leur propre tempo, ainsi que leur Passe Festival dédié. C'est pourquoi la Saison 2 : Révélez votre talent a été lancée ce jeudi 22 février. Après The Weeknd qui a inauguré la Grande première du jeu de rythme, c'est donc Lady Gaga qui va être la vedette pendant deux mois tout pile jusqu'au 22 avril, période qui devrait donc devenir la norme à présent, permettant ainsi à six artistes d'être mis en avant chaque année. Avec une voie bonus coûtant toujours 1 800 V-Bucks, le studio devrait donc financièrement bien s'y retrouver, malgré le coût des licences musicales. L'obtention des récompenses reste identique, à savoir engranger des Points Festival (11 000 pour tout débloquer) en réalisant divers objectifs. En revanche, les quêtes ont été un peu repensées, offrant bien plus de challenge pour celles d'Intensification (plusieurs étapes demandent d'obtenir des étoiles en Difficile ou Expert), avec comme finalité l'obtention de bracelets (20 au total), débloquant à leur tour une emote, une aura et un instrument. Pas de panique, il n'en faut que 15, il faudra juste jouer régulièrement si vous n'avez pas le niveau. Côté scène d'impro, les objectifs quotidiens ne nécessitent plus que d'y passer 20 minutes en tout, 5 pour chaque instrument et au chant. Sachant que depuis le patch 28.10 être AFK n'est plus vraiment possible, ce changement fait du bien. Enfin, deux skins de Lady Gaga peuvent donc rejoindre votre casier, Gaga énigmatique dans la voie bonus et celle qui avait été teasée, Gaga Chromatica, uniquement en boutique. Les deux possèdent de plus une version LEGO !

Vous trouverez ci-dessous tous les autres détails communiqués par Epic Games concernant cette Saison 2.

Cette annonce va vous rendre gaga : Lady Gaga devient l'artiste officielle de la Saison 2 de « Fortnight » Festival : Révélez votre talent ! La Saison 2 sortira le 22 février avec la mise à jour 28.30 et prendra fin le 22 avril 2024 à 6h00 (CEST). Pendant toute la durée de la Saison 2, progressez dans le Passe Festival Révélez votre talent pour débloquer de nouveaux instruments, pistes musicales et bien plus encore ! Ce Passe dispose d'une voie des récompenses gratuites et d'une voie bonus. Dans la voie bonus, vous pouvez débloquer les instruments inspirés de l'univers de Lady Gaga et la tenue Gaga énigmatique pour en mettre plein la vue à la foule. Triomphez des ténèbres et rayonnez comme une star ! RENDEZ-VOUS DANS L'ONGLET PASSE FESTIVAL Prêts pour la célébrité ? Lorsque vous êtes dans le salon d'une expérience de Fortnite Festival (la scène principale ou la scène d'impro), cliquez sur Passe Festival en haut de l'écran. C'est ici que vous trouverez le Passe Festival Révélez votre talent ainsi qu'un bouton pour découvrir les quêtes Festival ! PASSE FESTIVAL RÉVÉLEZ VOTRE TALENT Imaginez-vous en train de jouer à la perfection et partez à la conquête du Passe Festival. En accomplissant des quêtes Festival, vous obtiendrez des points Festival, lesquels vous permettront de progresser davantage dans le Passe ! (Plus vous obtenez de points, plus vous aurez de récompenses.) Voie des récompenses gratuites En progressant dans le Passe, vous obtiendrez la batterie La menuisière. Cette ultime récompense de la voie gratuite a été fabriquée avec amour et dispose d'une caisse de résonance incroyable. Que serait une nouvelle saison de Fortnite Festival sans de nouvelles pistes musicales ? Trois nouvelles pistes musicales peuvent être débloquées dans la voie gratuite : Rythme rétro (8-Bit Beat) ;

; Bloom ;

; Meilleurs potes (Best Buds). Rythme rétro et Meilleurs potes étaient déjà des musiques de salon de Fortnite auparavant. Les joueurs qui possédaient déjà ces musiques de salon dans leur casier avant la sortie de la Saison 2 de Fortnite Festival recevront un remboursement en V-Bucks pour chacune, d'une valeur égale à celle d'achat. Les joueurs recevront également la version piste musicale ! Si vous souhaitez impressionner les membres de votre groupe avec votre style en plus de votre musique, mettez-leur en plein la vue avec l'aura Bulles ou mettez l'ambiance avec l'emote Jongleur de guitare. Les musiciens ont aussi le droit de faire le spectacle. Une fois votre programme terminé, n'oubliez pas de saluer la foule avec l'emote Remerciement. Merci à tous ! Passez une bonne fin de soirée. Les emotes Jongleur de guitare et Remerciement sont un nouveau type d'emote. Vous pouvez uniquement les équiper avec un certain type d'instrument ! Voie bonus La suite s'adresse spécialement aux Little Monsters. Pour 1 800 V-Bucks, vous obtenez la voie bonus dans laquelle toute une gamme de récompenses sur le thème de Lady Gaga vous attend. À l'achat de la voie bonus, vous obtiendrez directement l'aura Hack musical en cadeau ! Et non, ce n'est pas une faille dans la matrice. La dernière récompense de la voie bonus est la tenue Gaga énigmatique ! Il s'agit de la tenue emblématique que Lady Gaga portait lors de sa tournée mondiale Chromatica Ball. Son costume violet a été conçu par la célèbre créatrice Nange Magro de Dead Lotus Couture. Non, non, vous ne rêvez pas ! Il ne s'agit là que de l'un des éléments de l'univers Lady Gaga qui arrive dans Fortnite Festival. Préparez-vous à combattre pour Chromatica avec la Gratte Chromatica ! Si vous voulez que votre groupe se mette à danser, débloquez le Keytar Chromatica. Pendant votre ascension vers la célébrité, débloquez quatre pistes musicales dans la voie bonus : Nelly ft. City Spud - Ride Wit Me ;

; Soundgarden - Black Hole Sun ;

; Topic w/ A7S - Breaking Me ;

; Lady Gaga - Poker Face. Les célébrations ne font que commencer. Si vous êtes d'humeur à faire la fête, la voie de récompenses contient également l'aura Aurare boréale et les objets sur le thème de Lady Gaga tels que l'écran de chargement La collection Gaga, l'emote Kindness Punk et l'accessoire de dos Signal sinusoïdal ! Notez bien cela ! Les récompenses de la voie gratuite et de la voie bonus du Passe Festival Révélez votre talent ne sont pas exclusives à Révélez votre talent. Ces objets pourraient devenir disponibles dans la boutique ou d'une autre façon à une date ultérieure. FAITES PLACE À GAGA CHROMATICA Conçu par le créateur Cecilio Castrillo, ce costume en cuir intégralement noir a joué un rôle clé dans la lutte de Lady Gaga pour Chromatica. Voici la tenue Gaga Chromatica, laquelle sera disponible dans la boutique d'objets avec la Basse Chromatica, le Micro Chromatica, la piste musicale Stupid Love et l'emote Pluie exaltante. Tous ces éléments seront disponibles dans la boutique d'objets jusqu'à la fin de la Saison 2 ! CRÉATION DE CONTENU SUR FORTNITE FESTIVAL Vous souhaitez créer du contenu sur Fortnite Festival pour YouTube ? Pendant la Saison 2, les créateurs de contenu engagés dans le programme Soutenez un créateur (SUC) pourront publier leurs VOD sur YouTube. Ces VOD pourront contenir une sélection de pistes musicales (et leurs boucles d'impro, voir ci-dessous), vous serez ainsi monétisés. Pendant ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression. La rotation des pistes musicales sera effectuée chaque semaine, le jeudi à 16h00 (CET). Plus d'informations : Pour monétiser leur contenu contenant les pistes musicales, les membres du programme doivent associer leurs comptes YouTube et Soutenez un créateur ;

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation ;

En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée. Bien que peu probable, il est possible que votre contenu Soutenez un créateur fasse l'objet d'une revendication. Un certain délai sera nécessaire afin que YouTube la traite. Pendant ce temps, veuillez ne pas contester cette revendication. Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Vous pourrez tout de même partager vos expériences contenant des pistes musicales sur YouTube pendant la Saison 2. En revanche, vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube. Notez bien cela ! Pour les créateurs Twitch qui souhaitent diffuser du contenu contenant les pistes musicales, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Notre recommandation est de désactiver les VOD et les clips lorsque vous diffusez du contenu Fortnite Festival. Pour en savoir plus, consultez l'article de Twitch relatif à la protection des droits d'auteur. SÉLECTION DE PISTES MUSICALES Lady Gaga - Applause

Lady Gaga - Bloody Mary

Lady Gaga - Born This Way

Lady Gaga - The Edge of Glory

Lady Gaga ft. Colby O'Donis - Just Dance

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Lady Gaga - Stupid Love AMÉLIORATIONS ET CORRECTIONS Les joueurs peuvent désormais utiliser les boucles d'impro dans les coulisses de la scène principale, dans le mode Créatif, dans les expériences UEFN et avec Patchwork dans l'UEFN.

Nous avons amélioré l'utilisation de la bibliothèque musicale sur la scène principale. Allez découvrir cela !

Qui dit nouvelle saison de Fortnite Festival dit nouveaux classements saisonniers ! À vous d'atteindre le sommet des classements de la Saison 2.

Nous avons enregistré et archivé vos scores de la Saison 1. Nous ajouterons un moyen de les consulter dans une prochaine mise à jour.

Nous avons également fait des mises à jour d'interface lors de la navigation au sein des meilleurs scores.

Correction des cas où l'utilisation de la surcharge provoquait la fin des séries de notes.

Corrections globales de bugs et améliorations.

Nous avons effectué quelques améliorations sur des pistes musicales de Fortnite. Dites-nous ce que vous en pensez !

OG Future Remix - Batterie



Nous avons ajouté des notes pointues aux groupes contenant plusieurs croches.



Go with the Flow - Batterie



Nous avons ajouté des notes pointues au refrain lors des phases de double pédale. Nous avons également ajouté des notes pointues aux phases de caisse claire et de pédale, lesquelles s'intègrent mieux à la musique.



Stitches - Instrument principal



Nous avons ajouté des notes pointues aux groupes avec trois accords à la suite.



Zombie - Instrument principal



Nous avons ajouté des notes pointues dans l'introduction.



Can't Feel My Face - Chant



Nous avons ajouté des notes pointues à chaque occurrence de deux doubles croches sur la même voie.



Suddenly I See - Instrument principal



Nous avons fluidifié la manière de jouer cette musique. C'est votre piste de danse. Celle que vous avez conquise ! Amusez-vous bien dans la Saison 2 de Fortnite Festival, à partir de la version 28.30 et jusqu'au 22 avril.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.