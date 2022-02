Fortnite célèbre l'amour en retard avec des skins des X-Men Malicia et Gambit

Même si quelques éléments (des skins et un arc) ont été rendus disponibles dans Fortnite à l'occasion de la Saint-Valentin, Epic Games n'a pas vraiment célébré la fête des amoureux cette année, du moins jusqu'à présent. Dans le cadre de l'un de ses nombreux partenariats, ce sont à nouveau des personnages de l'univers Marvel qui s'invitent dans la boutique. Après le Bouffon Vert, Clint Barton et Kate Bishop ou encore Dark Phoenix, c'est justement un duo de X-Men qui est à l'honneur, Malicia et Gambit.

Anna Marie et Remy LeBeau débarquent donc sur l'île en couple dans un bundle portant le nom de ces deux super-héros à 2 100 V-Bucks au lieu de 3 000, incluant tous leurs accessoires et en bonus un écran de chargement qui sent bon l'amour. Leurs apparences peuvent aussi être achetées individuellement avec l'accessoire de dos correspondant contre 1 500 V-Bucks, ces derniers étant également vendus seuls, tout comme les planeurs. Des emotes Pas touche et Jeté de cartes présentées dans la vidéo ci-dessus sont incluses dans le pack.

Vous êtes fan de Malicia, la belle du Sud des X-Men ? En plus de sa tenue, vous pouvez obtenir les accessoires suivants : L'accessoire de dos Institut Xavier pour jeunes surdoués (compris avec la tenue) : l'outil idéal pour représenter l'esprit de votre école.

La pioche X-hache holographique : arrachée sur les murs de la Salle des dangers.

Le planeur Blackbird : Scott est très certainement au courant qu'on l'a emprunté...

L'emote Pas touche : fais gaffe où tu poses tes mains, chéri. Les adeptes du Cajun rebelle, quant à eux, trouveront avec la tenue Gambit les accessoires suivants : L'accessoire de dos Cartes cinétiques (compris avec la tenue) : quand on dit jouer aux cartes, le mot important est jouer.

La pioche Bô de LeBeau : il n'y a pas plus rapide, mon cher.

Le planeur Aérocarte : volez non pas comme un as, mais avec un as.

L'emote Jeté de cartes : la puissance ne vient pas des cartes, mon frère.

Si vous désirez vous les procurer, des V-Bucks sont en vente sur Amazon.