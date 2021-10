Fortnite : retour du boogie-woogie et du fusil à pompe de combat et skin de la Reine Cube avec la mise à jour 18.21

Fortnite célèbre actuellement Halloween à sa manière avec l'évènement Cauchemars, mais le titre n'oublie pas son mode Battle Royale et les développeurs lancent aujourd'hui la mise à jour 18.21, qui réintroduit notamment la bombe boogie-woogie pour faire danser ses adversaires et le fusil à pompe de combat.

En plus de cela, les joueurs peuvent enfin découvrir se qui se cache derrière la porte de la montagne à Catty Corner, la Convergence continue et il sera enfin possible de débloquer la skin de la Reine Cube, en accomplissant des défis si vous avez le Passe de Combat. Enfin, les développeurs rappellent que le mode Cauchemars permettra d'obtenir deux fois plus d'XP ce week-end, pour grimper des niveaux plus rapidement.

Effort de guerre : bombe boogie-woogie contre fusil à pompe de combat Vous pourrez bientôt choisir entre deux anciens objets dans le cadre de l'effort de guerre contre les cubes, et cette fois, c'est le combat rapproché qui est à l'honneur. Faites danser vos ennemis avec la bombe boogie-woogie ou déchargez le plomb sur eux avec le fusil à pompe de combat !



Versez des lingots aux tableaux des dons disséminés sur toute l'île pour que votre objet préféré soit financé à 100 % en premier. Ainsi, il sera fabriqué dans le cadre de l'effort de guerre. Nouveau lieu notable : la base de la montagne ! Vous voyez cette porte scellée dans la montagne, près de Catty Corner ? Elle s'est enfin ouverte, révélant la présence d'une base de l'IO ! Allez donc la visiter, mais attendez-vous à devoir affronter Slone et ses gardes.



Construction de la Convergence Dans la mise à jour 18.30, la nouvelle phase de la Convergence est achevée. Rendez-vous au centre de l'île pour assister à la sinistre progression des cubes... Déverrouillez bientôt la tenue de la Reine Cube dans le Passe de combat ! La Reine Cube arrive dans le Passe de combat du Chapitre 2 - Saison 8 ! Terminez ses quêtes qui commencent dès 15h00 (CEST) pour déverrouiller sa tenue et plein d'autres objets de l'ensemble Longue vie à la reine.



Au cas où vous l'auriez raté : la nouvelle option Rester avec cette équipe La semaine dernière, l'option Rester avec cette équipe a été ajoutée sur tous les serveurs où elle n'était pas encore proposée !



À la fin d'une partie, sélectionnez « Rester avec cette équipe » avec votre équipe comblée pour refaire une partie avec les mêmes membres. Cette fonction n'est disponible que pour les parties en duo, trio et section.

Corrections de bugs majeurs Correction d'un bug qui faisait que l'attaque puissante de la faux des Détours infligeait des dégâts de chute aux joueurs qui l'utilisaient depuis un point élevé.

Correction d'un problème qui faisait que le point rouge indiquant les ennemis ne s'affichait plus sur la boussole tout en tirant.



Pour finir, n'oubliez pas que pour fêter l'édition 2021 de Fortnite : Cauchemars, le week-end du 30 octobre à 1h00 CEST au 1er novembre à 12h00 CET sera un week-end avec gain d'EXP augmenté ! Déverrouillez une réserve supplémentaire d'EXP superchargée et montez en niveau encore plus vite en jouant.

