Fortnite : revivez La Fin du Chapitre 2 avec l'apparition de Dwayne Johnson, le trailer du Battle Pass du Chapitre 3 en fuite

Ce samedi 4 décembre 2021 était attendu impatiemment par les joueurs de Fortnite, puisqu'il marquait la conclusion du Chapitre 2, qui a débuté il y a plus de deux ans maintenant, une tout autre époque... L'évènement sobrement intitulé La Fin a donc eu lieu ce soir à 22h00 et opposait les joueurs à la Reine Cube avant qu'il ne se produise un sacré retournement de situation, dans tous les sens du terme. Cette fois, pas de trou noir à observer durant des heures, mais tout de même de quoi faire des vagues sur la Toile ! Vous pouvez revoir ce grand final par l'intermédiaire de la vidéo ci-dessous :

La Reine Cube a ainsi achevé la Convergence, ouvrant un passage pour sa flotte afin de s'emparer de la dernière réalité où se situe l'île. À la suite d'un affrontement contre ses troupes semblant perdu d'avance, les joueurs ont pu assister à la destruction du dernier Cube, celui qui avait été rebooté par l'IO et était devenu bleu. S'en est suivi une cinématique faisant intervenir le Docteur Slone et Jonesy, dans laquelle ce dernier a été sauvé par nul autre que La Fondation, le leader des Sept qui a enfin dévoilé son identité. Et, oui, il s'agit bien de Dwayne Johnson, alias The Rock, sous le casque de cet énigmatique personnage. Le Scientifique et Le Visiteur sont ensuite apparus pour porter secours aux joueurs en les menant dans les entrailles de l'île jusqu'à son épicentre, avec en bonus le retour du bus de combat.

La suite ne nous était pas inconnue puisqu'elle avait fuité, comme bien trop souvent, avec notre personnage se retrouvant au large de l'île alors qu'elle se retourne, provoquant au passage la fermeture du portail de la Reine Cube, qui fera sans doute son retour à l'avenir pour le coup, et un énorme tsunami déferlant sur nous. La suite ? Eh bien, elle se passe actuellement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FortniteFlipped, une initiative servant à faire dévoiler par la communauté la nouvelle map du jeu qui, vous l'aurez compris, est l'autre face de l'île jusqu'alors immergée.

Plusieurs teasers montrent de leur côté la ville de New York, le quartier de Shinjuku (Tokyo), Londres et Stockholm avec des toiles d'araignée et d'autres éléments liés au Chapitre 3...

Mais hélas, le Chapitre 3 a déjà leaké bien des heures avant avec la bande-annonce de son Battle Pass...

ATTENTION SPOILERS

Eh oui, comme teasé, Spider-Man va s'inviter dans Fortnite pile à temps pour la sortie du film No Way Home, il fallait s'y attendre. Une mécanique de déplacement spécialement faite pour le Tisseur a d'ailleurs été implémentée. Et il ne sera pas seul puisque Marcus Fenix de Gears of War va enfin intégrer le jeu. Pour rappel, c'est Epic Games qui est à l'origine de la licence, alors rien de plus normal après tout. Une skin de La Fondation pourra aussi être obtenue.

Tout cela devrait être officialisé en début de semaine prochaine avec le lancement officiel du Chapitre 3.

