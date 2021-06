Fortnite : skins Thanos et Batman Zéro en Armure, évènement Été Cosmique et bien plus avec la mise à jour 17.10

Le Chapitre 2 - Saison 7 de Fortnite est en cours depuis deux semaines maintenant et a permis d'inviter les extraterrestres dans l'univers du Battle Royale, en plus de donner accès à un tas de récompenses inédites. Epic Games enchaîne en déployant une mise à jour 17.10, qui donne de nouvelles quêtes et énigmes à résoudre pour les adeptes du jeu en ligne. Elle ajoute aussi des skins bonus pour les joueurs qui dépasseront le niveau 100 du Battle Pass, afin d'obtenir des Styles de Super Niveau de Sunny, Guggimon, Zyg, la professeur Slone et Rick Sanchez.

Vous avez atteint le niveau 100, mais vous en voulez plus ? Des pages argent, or et prismatique ont été ajoutées à la section « Récompenses bonus » du Passe de combat pour Sunny, Guggimon, Zyg, la professeur Slone et Rick Sanchez. Même après le niveau 100, vous continuerez à gagner des étoiles de combat pour déverrouiller de nouveaux styles pour vos personnages du Passe de combat préférés !

En réponse au piratage de leurs soucoupes volantes, les extraterrestres ont riposté contre l'IO. Les scanners de reconnaissance prennent désormais plus de temps à se recharger, et la durée de vie des carreaux de reconnaissance a été réduite.

Si un de ces parasites s'attache à votre tête, il réduit vos PV à 60 (sans affecter votre bouclier). Mais cette relation est un compromis. En plus de vous protéger des dégâts de tir dans la tête, il vous permet de courir plus vite et de sauter plus haut. Les parasites sont sensibles à l'eau, au feu et bien évidemment, aux attaques.

Quoi qu'il en soit, cela semble être plus avantageux pour les kidnappés que pour les extraterrestres. Les kidnappés ont tendance à revenir avec de puissantes armes. « Plus on collectait d'orbes orange dans le vaisseau mère, plus on avait le droit de repartir avec des armes puissantes », nous disait l'un des kidnappés. « On pouvait même avoir du temps supplémentaire si on ramassait les orbes avec une petite horloge dessus. »

Les soucoupes aspiratrices survolent certains lieux et... restent sur place pendant un certain temps. Ensuite, elles envoient des rayons vers le sol et aspirent ceux qui décident de marcher dedans. Certaines personnes ayant été enlevées disent avoir été emmenées sur le vaisseau mère, mais nous ne savons pas en quoi cela est utile aux extraterrestres. Pourquoi permettre aux gens de voir le vaisseau mère avant de les renvoyer chez eux ?

La flotte des extraterrestres est plus grande que ce que l'on pensait. D'abord le vaisseau mère, puis les soucoupes volantes et maintenant... des soucoupes aspiratrices ? Nous pensons que c'est le nom qu'utilisent les extraterrestres, car c'est également le terme adopté par l'IO.

Sinon, un pack Lot-Bot, des skins, des missions et un fusil à pompe Éclato-staccato seront à débloquer en Sauver le Monde ces prochaines semaines, et le Mode Créatif accueille du neuf pour la pêche et certaines armes. Le changelog complet pour ces deux expériences est lisible en page suivante.

Et dans le même temps, l'évènement Été Cosmique a été lancé, lui qui permettra de déverrouiller des tenues anciennes et originales ainsi que des accessoires en participant à des modes temporaires appréciés. Bios Zone Wars Trio 1.0 - Custom Teams, Pro 100, Escadrille de l'effroi - Air Royale et The Pit - FFA seront de retour entre maintenant et le 6 juillet. Pour avoir un aperçu des skins en question, il faut encore une fois se tourner vers les dataminers, qui ont déjà découvert les futurs ajouts dans la boutique. Il y a parmi eux une apparence Batman Zero en Armure, le bonus final lié aux comics, et une autre de Thanos : le grand ennemi des Avengers et son accessoire de dos Gantelet de l'Infinite pourront être achetés à partir du 27 juin à 2h00, 3 ans après le mode spécial qui permettait de l'incarner.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 juillet à 5h59 CEST, l'enthousiasme des amateurs d'extraterrestres se transforme en véritable fête de bienvenue. Profitez des modes temporaires préférés de la communauté créative, déverrouillez des récompenses sur le thème de l'été et préparez-vous pour la plage avec de nouvelles tenues et le retour d'anciennes. En plus, les soucoupes aspiratrices ont récemment commencé à descendre sur l'île... (Restez informés grâce à Scoops volants.)



Modes temporaires créatifs, quêtes et récompenses côtières

Les modes temporaires populaires qui font leur retour pour l'Été cosmique sont Bios Zone Wars Trio 1.0 - Custom Teams, Pro 100, Escadrille de l'effroi - Air Royale et The Pit - FFA. Dans ces modes de jeu spécifiques (ou sur les îles), vous pouvez accomplir des quêtes pour déverrouiller des récompenses dignes de toute bonne fête de plage qui se respecte. Déverrouillez l'accessoire de dos Sorbet givré et tous ses parfums, le planeur Planche lamaesque et ses différents modèles et bien plus !







Vous voulez plus de récompenses ? Accomplissez deux quêtes de l'Été cosmique pour déverrouiller l'écran de chargement Believer Beach, qui rend hommage aux sentiments exacerbés de ce lieu. Si vous en accomplissez 6, vous déverrouillerez le revêtement Glace estivale, pour transformer votre équipement en douceur colorée et rafraîchissante. Et enfin, pour 12 quêtes accomplies, obtenez l'emote Mini glacier, parfaite pour apporter un brin de fraîcheur aux après-midi ensoleillés !



Les modes temporaires et leurs quêtes seront publiés l'un après l'autre, puis resteront ensuite disponibles jusqu'à la fin de l'évènement.







Îles estivales : un peu de soleil dans le mode Créatif

Vous vous souvenez de l'évènement communautaire estival du mode Créatif ? Les résultats sont arrivés ! Pendant l'Été cosmique, toutes les îles de l'accueil sont des créations de l'évènement communautaire. Profitez de l'été pour faire un tour dans le mode Créatif et jouer à des jeux inspirés par cette saison.







Des tenues nouvelles ou anciennes pour se prélasser

De nouveaux packs et tenues vont faire leur entrée pendant l'Été cosmique pour mettre les stars de l'île à l'heure d'été. Prenez l'air avec Midas vacancier, exhibez vos muscles avec Brutus des plages, explorez les récifs avec Cristal plongeuse et accordez-vous un peu de détente entre deux inventions avec Julie des plages.



D'autres tenues de l'été seront de retour, comme Nomade estival et Banane de plage.







Comme les visiteurs d'autres planètes, vous êtes invités à la fête peu importe d'où vous venez !