Forza Horizon 4 annoncé et daté sur Steam

Sur PC, Microsoft publie ses jeux first party sur son propre Store, mais depuis quelque temps, il se tourne également vers Steam, plateforme incontournable pour jouer sur ordinateurs. Sea of Thieves, Microsoft Flight Simulator ou encore Halo: The Master Chief Collection sont déjà sur la plateforme de Valve, ils seront prochainement rejoints par Forza Horizon 4.

C'est The Verge qui vient d'annoncer la bonne nouvelle, précisant que la date de sortie de Forza Horizon 4 est déjà fixée au 9 mars 2021. Le jeu de course de Playground Games sera jouable en cross-play, pour s'amuser avec ses amis sur Xbox One et Xbox Series X | S, ceux passant par la version du Windows Store et même les joueurs de la version xCloud.

Il s'agit du premier jeu Forza à être disponible sur Steam, et les joueurs pourront découvrir un nouveau pack de voitures Hot Wheels le jour du lancement, contre 10 $. Vous pouvez acheter un PC gaming sur Amazon.

