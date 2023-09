Forza Horizon 5 : de gros changements et des nouveautés pour les joueurs

Les amateurs de simulation automobile ont sans doute les yeux déjà rivés sur Forza Motorsport, mais d'autres continuent d'apprécier le gameplay arcade de Forza Horizon 5, qui fêtera son deuxième anniversaire dans quelques semaines. Le titre de Playground Games en a terminé avec les extensions, mais cela ne veut pas dire qu'il va falloir arrêter d'y jouer.

Cette semaine, les développeurs nous donnent d'ailleurs une bonne raison de continuer de nous amuser sur Forza Horizon 5, avec l'EventLab 2.0. L'outil de création communautaire sert pour rappel à concevoir des circuits et à les partager avec les autres joueurs, de quoi varier les plaisirs jusqu'à l'infini. L'éditeur de tracés personnalisés a donc droit à une grosse mise à jour rajoutant un tas de contenu, les développeurs détaillent tout cela :

L’éditeur de cartes de Forza Horizon 5 évolue avec EventLab 2.0

EventLab 2.0 apporte de nouvelles améliorations en termes de qualité de vie et d’outils de création de ressources pour aider les joueuses et les joueurs à créer les cartes, courses et modes de jeu de leurs rêves dans Forza Horizon 5. Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités :

Mode multi-sélection

Ce nouveau mode de multi-sélection vous permettra de saisir un certain nombre d’accessoires individuels, puis de les faire pivoter, de les déplacer ou même de les dupliquer. Vous pourrez sauvegarder et réutiliser n’importe quel groupe d’accessoires que vous aurez assemblé à tout moment, ce qui rendra votre processus créatif plus rapide et plus efficace.

La multi-sélection vous permettra également de cloner, de déplacer et de supprimer des accessoires dans le cadre d’une sélection de masse, ce qui réduira le temps que vous passerez à créer des cours pour des événements.

Prefabs

Les Prefabs sont un assortiment d’accessoires combinés pour créer un nouvel accessoire. Vous pouvez enregistrer n’importe quel accessoire que vous avez créé en tant que Prefab et le partager avec l’ensemble de la communauté.

Cela signifie également que vous pouvez parcourir et utiliser les créations d’autres joueurs et joueuses pour les intégrer à vos propres cartes. En outre, vous pouvez mettre en favoris vos accessoires préférés et les plus utilisés afin de les retrouver encore plus rapidement.

Flyers personnalisés

Auparavant, lors de la création d’un nouvel événement sur EventLab, le flyer promotionnel était généré automatiquement en fonction des restrictions sur les voitures que vous aviez définies. Cela signifiait que les autres joueuses et joueurs ne voyaient pas à quoi ressemblait votre événement jusqu’à ce qu’ils décident de le télécharger et d’y jouer.

Tout cela change avec EventLab 2.0. Vous pouvez désormais remplacer le flyer prédéterminé par une photo de votre événement. Cela permet aux créateurs et créatrices de mieux représenter leur plan d’action EventLab. Pour vous et vos amis, il sera désormais plus facile et plus rapide de découvrir de nouveaux événements amusants à jouer.

Les nouvelles fonctionnalités méritent un nouvel endroit pour être expérimentées. EventLab Island est un tout nouvel endroit spécialement conçu pour la création de contenu EventLab. Il s’agit d’une plate-forme de béton plate de 2 km x 2 km entourée par l’océan.

L’île EventLab étant un lieu distinct, vous pourrez ajouter plus d’accessoires à chaque événement que vous y créerez grâce à un budget d’accessoires plus important.

L’île EventLab est accessible via sa propre icône sur la carte du jeu. Cliquez dessus et vous serez transporté sur l’île. Cherchez le point d’activation et commencez à créer !

Nouveaux accessoires

La mise à jour d’EventLab 2.0 ne serait pas complète sans de nouveaux accessoires, et nous avons introduit de nouveaux packs d’accessoires que vous pouvez intégrer à vos cartes personnalisées. Ces accessoires comprennent une station-service avec des panneaux, une tasse de café, des pompes et des toits, une variété de formes primitives comme un cône, un cube, un cylindre, une pyramide, une sphère, un tore et un coin, et différents types de surface comme la neige, la glace, l’herbe, l’asphalte et la terre. Vous pouvez également styliser vos marqueurs de points de contrôle avec différents styles, y compris différentes couleurs de fusées de course de rue.

Certains de nos accessoires existants ont reçu des nœuds de fixation afin qu’ils soient plus faciles à déplacer et, surtout, à assembler. Il existe trois tailles de nœuds différentes : petite, moyenne et grande. Les nœuds originaux inclus dans le contenu Hot Wheels étaient « grands » et conçus pour les pièces de piste Hot Wheels, tandis que ces nouveaux nœuds de taille plus petite fonctionneront beaucoup mieux avec des accessoires plus petits.

De plus, EventLab 2.0 vous permet de définir l’heure exacte et les conditions météorologiques pendant la création de votre carte. Cela signifie que vous verrez votre création dans les conditions exactes dans lesquelles vous souhaitez que les joueurs la découvrent. Par exemple, si vous souhaitez concevoir une course nocturne, vous verrez ce qu’elle donne au fur et à mesure que vous la construisez.