Gamer vs Hacker : qui gagne la partie ?

Si la cybercriminalité ne concernait autrefois que les téléchargements via un ordinateur, les méfaits des hackers ont évolué au rythme de la digitalisation et de nouvelles habitudes de consommation. Le gaming en ligne n’a pas échappé à ce phénomène. Désormais, chaque joueur peut devenir la victime d’un pirate, et ce, quelle que soit la plateforme utilisée.

Quels risques peuvent être évoqués ? Est-il réellement possible de gagner en sécurité après avoir installé un VPN en France ? Faisons le point sur ces sujets pertinents.

PC, Xbox, PlayStation ou Switch : tout le monde est concerné !



Oui, la cybercriminalité peut concerner toutes les plateformes old gen et new gen. Cependant, les joueurs PC seront d’autant plus « ciblés » par les hackers pour plusieurs raisons évidentes.

Tout d’abord, les mods pour jeux PC sont des particularités et opportunités saisies par de nombreux pirates. La propagation de fausses versions est alors une porte d’entrée à tous types d’attaques. Par ailleurs, certains jeux en version piratée jalonnent encore le web où un simple fichier infecté peut se terminer en situations très complexes (installation de malwares, spywares, etc.).

Les joueurs console profiteront donc d’une sécurité supplémentaire propre aux méthodes de distribution de leurs jeux. Dans ce cas, quels sont les risques possibles lors d’une partie de Back 4 Blood sur PS5 ou de Sea of Thieves sur Xbox Series, par exemple ? Si la cybercriminalité et les VPN français ne vous sont pas familiers, la suite de cet article ne manquera pas de vous surprendre !

Les sources de motivation des hackers





En général, les hackers ont pour principale source de motivation l’argent ou tout simplement la « complaisance du troll ». Néanmoins, le gaming attire d’autres profils de pirates : les mauvais perdants. Ainsi, peu importe votre jeu favori (Call of Duty, LoL, GTA V, Fortnite, etc.), vous pourriez être amené à surpasser certains joueurs malintentionnés et devenir une cible de premier choix. Vous pourriez alors vous poser une question des plus pertinentes : quelles seraient les solutions de ces hackers pour se venger ?

L’arsenal des hackers dans le monde du gaming : l

es attaques DDoS





Les attaques DDoS (par déni de service) font référence à de nombreuses tentatives de connexion simultanées et infructueuses provoquant l’inaccessibilité temporaire d’un compte ou service. Si les attaques DDoS de grande ampleur sont sévèrement punies par les autorités (cet article sur Zdnet.fr évoque une peine de 27 mois de prison requise pour des attaques ayant ciblé Microsoft, EA, Sony et d’autres serveurs), les attaques de plus petite envergure sont tout aussi probables et difficiles à sanctionner.

Les attaques par force brute





Les attaques par force brute permettent d’identifier un mot de passe dit « faible » après de nombreuses tentatives. La sélection d’un password complexe et unique pour chaque service est donc de rigueur pour éviter ces risques pour votre compte PSN, Xbox, Nintendo ou d’autres services.

L’utilisation de Keyloggers





Les Keyloggers (ou enregistreurs de frappe) sont des logiciels malveillants qui enregistrent les faits et gestes des internautes. Ces outils concernent donc exclusivement les joueurs PC où une simple connexion via un service pourra provoquer des situations complexes.

Le piratage via un site illégitime





Un autre risque pour les joueurs PC concerne la conception de sites illégitimes. En pratique, les pirates proposent à leurs victimes des sites illégitimes avec des URL et interfaces presque similaires aux vrais sites. En accordant leur confiance, les gamers fournissent leurs informations personnelles (ID et mot de passe).

L’ingénierie sociale





Enfin, l’ingénierie sociale est un autre fléau pour les gamers. Cette méthode est largement utilisée pour manipuler des victimes afin de leur soutirer des informations (et parfois même des cryptomonnaies).

Comment préserver votre cybersécurité ?

Privilégiez des mots de passe complexe pour éviter les intrusions via vos comptes ;

Vérifiez l’URL et la légitimité de chaque page ou service utilisé ;

Méfiez-vous des demandes d’ajout en ami douteuses ;

Achetez vos jeux en version numérique uniquement via des plateformes populaires et reconnues ;

Ne divulguez aucune information personnelle lors de vos parties (votre gamertag préserve votre anonymat).



Enfin, l’utilisation d’un VPN français sera un atout supplémentaire et non négligeable pour maximiser votre sécurité grâce au masquage de votre adresse IP et au chiffrage des données. Qui plus est, la modification virtuelle de votre géolocalisation via un VPN vous permettra d’accéder à certains jeux et services temporairement ou non indisponibles. Pourquoi s’en priver ?