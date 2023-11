Gangs of Sherwood : Robin des bois et ses amis partent affronter le Shérif de Nottingham dans deux vidéos de lancement

Après plusieurs petits reports, l'éditeur Nacon et le développeur Appeal Studios lancent enfin Gangs of Sherwood, leur jeu d'action et d'aventure coopératif avec Robin des Bois et ses amis. La bande va devoir affronter le Shérif de Nottingham et ses sbires, dont certains lieutenants coriaces comme Guy de Gisbourne ou la Prieure de Kirklees.

En incarnant Robin de Locksley, Marianne, Frère Tuck et Petit Jean, les joueurs devront se coordonner pour utiliser aux mieux leurs capacités uniques et venir à bout de leurs ennemis. Voici les points forts du jeu :

Découvrez la légende de Robin des Bois comme vous ne l’avez jamais vue, dans un univers science-fantasy mêlant période médiévale et éléments technologiques futuristes.

Incarnez des héros emblématiques remis au goût du jour comme Belle Marianne, l’experte en assassinat, Frère Tuck, le moine soigneur capable de protéger votre équipe, Petit Jean, le combattant au poing d’acier, et bien sûr, Robin des Bois, le plus célèbre des archers.

Prenez part à des combats épiques et dynamiques, et personnalisez vos compétences selon votre style de jeu.

L’union fait la force : vous pouvez vivre l’aventure seul ou en coopération jusqu’à 4 joueurs pour créer de puissantes synergies et des chaînes de combos spectaculaires afin de triompher des armées du Shérif.

Gangs of Sherwood est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le retrouver à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.