Gangs of Sherwood : un nouveau jeu d'action coopératif chez Robin des Bois annoncé par Nacon

Robin des Bois et jeux multijoueurs font bon ménage en ce moment. Après Hood: Outlaws & Legends, l'univers du bienfaiteur britannique va être adapté dans un nouveau jeu vidéo produit par Nacon et développé par Appeal Studios (Les Tuniques Bleues : Nord & Sud), Gangs of Sherwood.

Il prendra la forme d'un jeu d'action coopératif jouable de 1 à 4 joueurs, où nous pourrons incarner Robin, Marianne, Frère Tuck ou Petit Jean face aux armées du Shérif de Nottingham, plus puissants que jamais grâce aux pierres philosophales. Oui, la fantasy sera plus que jamais présente autour des Joyeux Compagnons, en témoigne la première bande-annonce avec du gameplay.

Grâce aux pouvoirs des pierres philosophales, les armées du Shérif de Nottingham n'ont jamais été aussi puissantes et le peuple d’Angleterre aussi opprimé…

MENEZ LA RÉBELLION

Incarnez Robin, Marianne, Frère Tuck ou Petit Jean, quatre héros au style de jeu unique et entièrement personnalisable, et partez détrousser les riches pour redonner au peuple. De la forêt de Sherwood au château volant du Shérif, de nombreux ennemis se dresseront sur votre chemin. Combinez les styles de combats des différents héros pour déjouer les plans du tyran et affronter les soldats aux performances améliorées, les redoutables machines de guerre et les terribles boss qu’il mettra sur votre chemin.

PRENEZ AUX RICHES POUR RENDRE AUX PAUVRES… ET VOUS ÉQUIPER !

Gagnez en réputation en sauvant des innocents et en redistribuant votre butin au peuple afin de débloquer de nouvelles améliorations et enchaînements encore plus dévastateurs. Dépensez l’or qu’il vous reste pour acheter des équipements toujours plus puissants auprès des marchands et personnaliser vos compétences à votre style de combats.

DE L’ACTION EN COOP JUSQU’À 4

Réalisez des enchaînements de plus en plus impressionnants et coopérez avec les autres membres de l’équipe pour accomplir des combos ultra satisfaisants. Retrouvez vos amis dans votre repère et établissez les meilleures stratégies avant de partir en mission les essayer sur le champ de bataille.