Gangs of Sherwood : les armées du shérif de Nottingham souffrent dans une vidéo de gameplay récapitulative

Nacon et Appeal Studios devaient sortir cette semaine Gangs of Sherwood, mais le jeu d'action coopératif avec les personnages de Robin des Bois a été repoussé de quelques jours. Désormais attendu au tout début du mois prochain, le titre refait parler de lui aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de gameplay :

Les développeurs font aujourd'hui un gros récapitulatif sur Gangs of Sherwood, qui s'inspire de la légende de Robin des Bois, dans un jeu d'action multijoueur où chaque personnage a ses propres capacités en combat. Voici ce qu'il faut retenir :

L’histoire :

Lors des dernières Croisades, le roi Richard d’Angleterre et ses armées ont découvert une pierre merveilleuse : le Cœur de Lion. Dotée de propriétés extraordinaires, le royaume a pu jouir d’une avancée technologique prodigieuse. Le Cœur de Lion étant à l’origine d’une immense source de prospérité et de pouvoir, il a bien sûr attiré la convoitise des plus vils… et c’est pourquoi le Shérif de Nottingham s’en est emparé, lui permettant ainsi d’asseoir son autorité et d’opprimer le peuple anglais.

Les personnages :

Face à cette tyrannie, la résistance s’organise pour venir à bout des armées du Shérif et libérer le peuple de son terrible joug. À la tête de cette rébellion, quatre héros emblématiques de la légende de Robin des Bois que Gangs of Sherwood vous permet d’incarner : la Belle Marianne, la fille du Shérif et experte en assassinat, le moine soigneur Frère Tuck, le guerrier au poing d’acier Petit Jean et bien sûr, le célèbre archer Robin de Locksley.

Le gameplay :

Chaque personnage possède son propre style de jeu et un large éventail de capacités uniques et personnalisables. Au fil de votre progression, vous débloquez de nouveaux combos et fragments vous permettant d’accomplir des enchaînements de plus en plus puissants et spectaculaires. S’il peut être joué seul de bout en bout, Gangs of Sherwood a été pensé avant tout comme une expérience multijoueur en coopération pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. Personnalisez votre héros selon votre style de combat, sans oublier de vous adapter à vos co-équipiers pour créer des synergies dévastatrices et triompher des armées du Shérif de Nottingham !