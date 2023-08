Gangs of Sherwood : deux vidéos pour les combats contre les soldats du Shérif de Nottingham

L'éditeur Nacon et le développeur Appeal Studios travaillent sur Gangs of Sherwood, un jeu d'action et d'aventure coopératif jusqu'à quatre joueurs dans l'univers de Robin des Bois, alors que les sbires du Shérif de Nottingham sont devenus surpuissants grâce à la pierre philosophale.

Le titre promet une aventure de science fantasy pour le moins inédite dans cet univers, avec tout ce qu'il faut d'affrontements. Et justement, les développeurs nous expliquent le système de combat et dévoilent quelques ennemis et boss en vidéos.

Un jeu au système de combat profond et dynamique Dès sa conception, le système de combat avait pour objectif de faire sentir aux joueurs qu’ils contrôlent des héros de légende, au travers de phases d’action dynamiques et intenses. Le titre propose des héros uniques aux capacités distinctes, mais complémentaires, pour pouvoir aussi bien progresser seul que de créer des synergies impressionnantes à plusieurs. Chaque personnage représente un archétype possédant chacun des capacités et coups spéciaux : par exemple, Robin des Bois, en tant qu’archer, dispose de plusieurs types de flèches pour attaquer à distance, tandis que Frère Tuck endosse le rôle de tank et peut charger ses attaques pour faire plus de dégâts, mais aussi générer un bouclier pour protéger ses alliés. En combat, les héros peuvent également utiliser leur Instinct Rebelle, un mode spécial leur permettant de renforcer temporairement leurs capacités. Il leur est aussi possible d’équiper chaque personnage avec des fragments leur octroyant différents types de pouvoirs comme la régénération ou la paralysie. Une grande variété d’ennemis et de boss Gangs of Sherwood propose aux joueurs d’affronter de nombreux types d’ennemis : unités légères, unités à longue portée, mini-boss et bien sûr, les boss principaux, facilement identifiables, qui ont chacun leur arène dédiée. Individuellement, certains ne poseront aucun problème à nos héros, mais pourront se révéler plus coriaces lorsqu’ils seront présents en grand nombre. Par ailleurs, les ennemis possèdent des rôles différents, et pourront par exemple conférer des bonus à leurs alliés s’ils ne sont pas éliminés rapidement, tandis que d’autres s’évertueront à poursuivre le joueur sur le terrain pour interrompre leur chaîne de combos. Les différents types d’ennemis se distinguent également par leur design, notamment certains boss arborant des éléments rappelant des animaux comme le lion, à l’image des blasons anglais de l’époque médiévale. Enfin, les développeurs ont fait en sorte de donner des attributs uniques à chaque ennemi, qui demanderont aux joueurs d’adopter des stratégies spécifiques pour les vaincre. Le Cogneur, par exemple, est doté d’un bouclier géant indestructible, les joueurs devront donc le surprendre en l’attaquant par-derrière pour en venir à bout.

La date de sortie de Gangs of Sherwood est fixée au 19 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.