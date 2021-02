Garou: Mark of the Wolves, la légende de la Neo-Geo disponible sur PS4 en exclusivité chez Pix'n Love

Ultime épisode de la saga Fatal Fury développé par SNK, Garou: Mark of the Wolves est considéré comme une légende des jeux de combat. Sorti sur Neo-Geo puis réédité sur Dreamcast et PlayStation 2, il ressort aujourd'hui en édition limitée sur PlayStation 4.

Huitième et dernier épisode de la célèbre série Fatal Fury, Garou: Mark of the Wolves affiche un style graphique unique dans l’histoire de la franchise. Décors, animations, effets spéciaux : le jeu de SNK est fréquemment cité comme étant l’un des plus beaux et abouti de sa catégorie.



Pour sa réédition, Garou: Mark of the Wolves est proposé en trois éditions sur PlayStation 4.

Le jeu seul, disponible en édition limitée à 3 000 exemplaires 14 personnages jouables, dont deux boss à débloquer.

Affrontez des joueurs du monde entier avec les modes de matchs en ligne.

Découvrez de magnifiques illustrations originales via le mode « Gallery ». Disponible chez Pix'n Love pour 34,90 €

L'édition collector limitée à 2 000 exemplaires Le jeu Garou: Mark of the Wolves (édition physique) pour PlayStation 4.

Une boîte Neo-Geo officielle numérotée à 2 000 exemplaires.

Un artbook de 80 pages de documents de conception et illustrations inédites.

Un CD exclusif pour replonger dans l’univers atypique de Garou: Mark of the Wolves.

Sept lithographies recto/verso aux couleurs des 14 combattants. Disponible chez Pix'n Love pour 89,90 €







L'ultimate Grant Edition limitée à 300 exemplaires Un tableau grand format imprimé sur toile (120 cm X 80 cm) accompagné d’un certificat d’authenticité numéroté et signé par l’artiste SNK Eisuke Ogura.

Le jeu Garou: Mark of the Wolves (édition physique) pour PlayStation 4.

Une boîte Neo-Geo officielle numérotée à 300 exemplaires avec une jaquette exclusive et réversible reprenant le design de la boîte Neo-Geo originale.

Un artbook de 80 pages regroupant des documents de conception et illustrations inédites.

Un CD exclusif pour replonger dans l’univers sonore atypique de Garou: Mark of the Wolves.

Sept lithographies recto/verso aux couleurs des 14 combattants. Disponible chez Pix'n Love pour 300,00 €



