GC2021 : Fall Guys, il en faut peu pour être heureux, mais les skins Le Livre de la Jungle vont quand même faire plaisir (surtout celle gratuite)

Faites semblant d'être surpris ! L'étonnante collaboration entre Le Livre de la Jungle et Fall Guys: Ultimate Knockout que les dataminers avaient découvert avant l'heure vient d'être officialisée par Mediatonic lors de la gamescom Opening Night Live, courte bande-annonce à l'appui.

Nous aurons donc le loisir de nous acheter des costumes spéciaux contre des Kudos dans la boutique le mois prochain, à savoir celui de Mowgli entre le 3 et le 6 septembre, Shere Khan entre le 7 et le 9, et enfin Baloo du 10 au 12. Si vous voulez agrandir votre collection de skins sans passer à la caisse, vous pourrez aussi obtenir gratuitement un accoutrement du Roi Louie en complétant des défis lors d'un évènement temporaire, entre le 3 et le 12 septembre.

Évènement à durée limitée du Roi Louie : du 3 au 12 septembre Relevez les défis que le Roi Louie vous lance depuis son trône, accumulez les points et gagnez de magnifiques récompenses du Livre de la Jungle ! Pseudo du Livre de la jungle : 200

Motif de Kaa : 400

Costume du Roi Louie (partie inférieure) : 800

Costume du Roi Louie (partie supérieure) : 1 100

Plaque nominale du Roi Louie : 1 400

Animation du Livre de la jungle : 1 700

Prêts à remplir votre garde-robe ?

