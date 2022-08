GC2022 : Marauders, bande-annonce et Early Access pour le looter shooter multijoueur

Small Impact Games et Team17 ont profité de la gamescom Opening Night Live 2022 pour reparler de Marauders, leur looter shooter coopératif. Le titre se laissera approcher dès le mois d'octobre avec le lancement d'une version en Early Access sur PC, via Steam. Avant cela, des tests techniques auront également lieu du 6 au 14 septembre.

Si vous ne connaissez pas Marauders, voici une présentation :

Marauders est un looter shooter multijoueur hardcore campé dans une réalité alternative des années 1990 où la Grande Guerre ne se serait jamais terminée, où la Terre est industrialisée jusqu'au point de non-retour, et où de nombreuses personnes se sont réfugiées parmi les étoiles. Avec les trois membres de votre équipage, naviguez dans un champ de bataille hostile, cherchez du butin, fabriquez de nouvelles armes et de nouveaux équipements, et récupérez ce dont vous aurez besoin pour survivre.