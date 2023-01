GDC : les développeurs VR souhaitent désormais se concentrer sur le Meta Quest 2 et le PSVR 2

Comment se développe l'industrie VR ? C'est à cette question que tente de répondre la GDC au travers d'une enquête annuelle. Pour rappel, la Game Developers Conference est, comme son nom l'indique, la plus grande conférence mondiale vidéoludique pour nos amis devs.

Ce n'est pas moins de 2300 sondés qui ont participé à l'enquête intitulée " State of the Game Industry ". Celle-ci commence par définir l'état des lieux de la VR et de l'AR, en indiquant qu'elle reste encore loin de dépasser son statut de « niche ». L'intérêt général pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée est en légère baisse, l'enquête dénombre également moins de projets VR/RA que l'année précédente.

L'intérêt pour la VR et la RA en légère baisse :

En effet, dans l'univers des jeux vidéo, les casques VR intéressent 23 % des participants. La VR gagne un peu de terrain dans le tableau, dépassant Android de Google. Toutefois, son intérêt chute de 24 à 23 % par rapport à l'enquête de la GDC de l'année dernière. La réalité augmentée chute également d'un point et se retrouve à 12 %.

Seules 12 % et 5 % de toutes les personnes interrogées déclarent avoir un projet de médias immersifs en cours de réalisation. 12 % développent actuellement pour la réalité virtuelle, et seulement 5 % pour la RA. Dans l'ensemble, 38 % de toutes les personnes interrogées ont déclaré avoir été ou être impliquées dans le développement de jeux en réalité virtuelle ou en réalité augmentée.



Le Meta Quest 2 est le casque VR le plus populaire, suivi du PlayStation VR 2 :

Ni le Pico 4 ni les autres casques VR de la filiale de ByteDance ne figurent dans les classements. Selon la GDC, seule une poignée de développeurs ont déclaré développer des jeux pour Pico.

Comme vous l'avez vu, le Meta Quest 2 reste le casque le plus populaire (39 %), le PSVR 2 est très attendu (35 %), le PCVR est stable, le nouveau casque de réalité mixte Meta Quest Pro fait jeu égal avec le HTC Vive, le Valve Index reste en troisième position, gagnant un autre point de pourcentage par rapport à l'année précédente. Par contre, le Pico 4 et les autres casque de la marque s'avèrent plutôt invisibles.

Le monde PCVR reste stable





Les casques PCVR semblent devenir un peu plus intrigants pour les développeurs que l'année dernière. Le Valve Index (11 %) et le HTC Vive (15 %) gagnent également 3 points de pourcentage chacun par rapport à l'évaluation de l'année dernière lorsqu'il s'agit de savoir sur quelle plateforme le prochain projet des répondants sera lancé.

Même l'Oculus Rift (S), déjà abandonné, se maintient étonnamment dans le peloton de tête, ne perdant que 3 points pour atteindre 10 %, ce qui est plutôt bon signe pour le monde PCVR, que nous pensions clairement être sur le déclin. Le Rift S n'étant plus fabriqué, aucun développeur n'est susceptible de le cibler spécifiquement.

Deux casques VR sont actuellement sous les projecteurs, et ce sont sans surprise le Meta Quest 2 et le PlayStation VR 2. Pour ce dernier, 18 % des personnes interrogées prévoient de publier dessus, bien que le Meta Quest 2 fasse mieux avec ses 36 %. Le casque de réalité mixte Meta Quest Pro arrive, quant à lui, en sixième position avec 10 %.

Le monde du jeu vidéo au global





En dehors de la VR, au niveau développement de jeu vidéo au sens large, le PC reste la plateforme la plus populaire, suivie par la PS5, la Nintendo Switch et les consoles Xbox.

Et vous ? Pensez-vous que l'apport du PlayStation VR 2 combiné au succès du Meta Quest 2 (et probablement celui du Meta Quest 3) vont permettre l'adoption de la VR auprès du grand public et de cette façon inciter les gros studios à sortir des titres majeurs ? N'hésitez pas à nous répondre en commentaires.

Si le PICO 4 vous fait de l'œil, et que vous êtes patients vu la rupture, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 €) ou 128 Go (429 €) sur Amazon. Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment). Vous pouvez également précommander le PSVR 2 à cette adresse.