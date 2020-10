GeForce RTX 3070 : la date de sortie du modèle le plus accessible de la Série 30 repoussée

Les cartes graphiques grand public ont encore fait un bond en avant le mois dernier avec l'arrivée des GeForce RTX 3080 et RTX 3090, deux modèles plus performants et plus accessibles que jamais. Pour les plus petits budgets, il était intéressant d'attendre la proposition d'entrée de gamme qu'est la RTX 3070, vendue seulement 519 € dans sa Founders Edition.

D'abord vaguement annoncé pour octobre, puis clairement daté au 15 de ce mois-ci, le produit va finalement avoir besoin d'un peu plus temps avant de rencontrer les joueurs. La raison ? Le stock. Alors que le lancement des RTX 3080 et RTX 3090 a été accompagné de précommandes très compliquées, les cartes graphiques très demandées étant parties en quelques minutes pour leur première vague, NVIDIA ne veut visiblement pas que le troisième larron connaisse le même destin, et veut donc remplir davantage ses hangars avant d'ouvrir les commandes.

La production de cartes graphiques GeForce RTX 3070 augmente rapidement. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'il devrait y avoir plus de cartes disponibles le jour du lancement. Pour y parvenir, nous mettons à jour la date de disponibilité au jeudi 29 octobre. Nous savons que cela peut être décevant pour ceux qui souhaitent acheter une GeForce RTX 3070 dès que possible, mais ce changement aidera nos partenaires mondiaux à mettre davantage de cartes graphiques entre les mains des joueurs le jour du lancement. La GeForce RTX 3070 offre des performances et des fonctionnalités incroyables, y compris NVIDIA Reflex et Broadcast , pour 519 €. Sur une variété de titres compatibles DirectX et Vulkan, la GeForce RTX 3070 offre des performances similaires ou plus rapides que la GeForce RTX 2080 Ti (qui s'est vendue deux fois le prix) et est en moyenne 60 % plus rapide que la GeForce RTX 2070 d'origine .

C'est donc seulement à partir du 29 octobre 2020 que vous pourrez commander une GeForce RTX 3070 en Founders Edition depuis le site de NVIDIA. Si vous ne pouvez plus attendre, une sélection de cartes GeForce RTX sont disponibles à l'achat sur Amazon.fr.