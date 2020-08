Genshin Impact : la date de sortie sur PC, Android et iOS dévoilée, avec des bonus de préinscription

Début août, Genshin Impact a fait une apparition remarquée lors du State of Play de PlayStation, avec une bande-annonce inédite servant à nous faire savoir qu'il paraîtra cet automne sur PS4. Sauf qu'avant ça, il va débarquer sur ordinateurs et plateformes mobiles dès le mois prochain, comme l'a annoncé miHoYo ce matin.

Oui, Genshin Impact a été daté au 28 septembre sur PC, iOS et Android. Cet Action-RPG en monde ouvert nous faisant explorer le monde de Teyvat en solo ou jusqu'à 4 joueurs en multi sera gratuit, avec évidemment des achats intégrés en jeu pour le coup.

Explorez librement ce monde dynamique dans le cadre d'une intrigue captivante et à travers des combats basés sur les sept éléments, en incarnant un voyageur ou une voyageuse à la recherche de sa famille.

Les joueurs pourront explorer Mondstadt et Liyue, deux des sept cités-État de Teyvat ainsi que la vaste nature du continent où de nombreuses créatures fantastiques, combats, mystères et trésors cachés vous attendent. De plus, le jeu continuera d'être mis à jour au fil du temps avec de nouvelles régions, histoires, personnages, événements saisonniers pour offrir aux joueurs un gameplay plus riche et une expérience du jeu plus diversifiée.